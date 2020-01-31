Koronavirüs şimdi de İngiltere'de

Koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Avrupa'dan Amerikaya pek çok ülkede görülen virüs, şimdi de İngiltere'ye sıçradı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafıdan yapılan açıklamada, "Aynı ailenin üyesi olan 2 hastanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını doğrulayabiliriz" ifadesi kullanıldı.
Hastalara temas eden kişiler belirlenecek
Hastalara gerekli tedavinin uygulandığı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için denenmiş ve test edilmiş enfeksiyon kontrol prosedürlerinin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca bu hastalarla temas eden kişilerin de belirlenmesine çalışıldığı vurgulandı.İngiltere genelinde şu ana dek 161 kişi testlerden geçmiş ve sonuç negatif çıkmıştı.