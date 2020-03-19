Dünya Koronavirüse karşı ABDlilerin sığınak sitesi görüntülendi İçerisinde yok yok
KORONAVİRÜS

Koronavirüse karşı ABD’lilerin sığınak sitesi görüntülendi: İçerisinde yok yok

Dünya genelinde yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle insanlar marketlere hücum ederken, 'kıyamet gününe hazırlananlar' olarak bilinen bazı ABD vatandaşlarının sığınak sitesi görüntülendi. 15 yıldır sığınak içerisinde hayatta kalması için gerekli malzemeleri ve gıdaları depolayan James Wesley Rawles, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Size demiştim demek istemiyorum. Rawles’in 15 yıldır stok yaptığı sığınakta, 95 adet yüz maskesi, yüzlerce çift lateks eldiven ve 4 yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak malzeme bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüse karşı ABD’lilerin sığınak sitesi görüntülendi.
Koronavirüse karşı ABD’lilerin sığınak sitesi görüntülendi.

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın (pandemi) ilan ettiği hastalıktan etkilenenlerin sayısı 218 bini geçerken; hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 800’ü aştı. İnsanların marketlere akın ederek gıda stoku yaptığı bu günlerde, benzer durumlar için yıllar boyu hazırlık yapan ABD’liler, 'bu günleri daha önceden gördüğünü' öne sürüyor.

Koronavirüse karşı ABD’lilerin sığınak sitesi görüntülendi: İçerisinde yok yok
FOTOĞRAF 9
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​Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın (pandemi) ilan ettiği hastalıktan etkilenenlerin sayısı 218 bini geçerken; hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 800’ü aştı.
Title
İnsanların marketlere akın ederek gıda stoku yaptığı bu günlerde, benzer durumlar için yıllar boyu hazırlık yapan ABD’liler, 'bu günleri daha önceden gördüğünü' öne sürüyor.
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Wesley Rawles’in 15 yıldır stok yaptığı sığınakta, 95 adet yüz maskesi, yüzlerce çift lateks eldiven ve 4 yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak malzeme bulunuyor.
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Rawles, diğer ABD’lileri de benzer sığınaklar yapmaları konusunda teşvik etti. İngiliz medyasına açıklamalarda bulunan Rawles, Size demiştim demek istemiyorum. Ama size demiştim. Önümüzdeki aylarda göreceğimiz değişiklilerin çok derin ve şiddetli olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı.
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Rawles’in sığınağında, güç santrali de bulunuyor. Rawles, olası bir elektrik ve güç kesintisinde şu anda yaşadığı normal hayata hızlıca dönebileceğini ve bundan etkilenmeyeceğini açıkladı.
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Diğer 'kıyamet gününe hazırlananlar' arasında bulunan iki çocuk babası Dan Lambert (67), yıllarca sığınağında depolama yaptığını belirterek, Evime 800 metre kadar yakında bir sığınakta yiyecek depoluyorum. Şu anda bir yıl yetecek kadar stokum var. Genellikle donmuş ve kuru yiyecekler. İki adet küçük buzdolabı da tamamen dolu denebilir dedi.
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30 yıldır vitamin aldığını belirten Lambert, koronavirüsün herkese bulaşabileceğini altını çizerek, virüsten korunmak için vitamin alma tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Lambert, Sığınakta aylarca kalabilecek her şeye sahibim. Buna yıllardır hazırlanıyorum dedi ve salgının insanlık için bir dönemeç olabileceğini ifade etti.
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ABD merkezli olan ve lüks sığınak satışı yapan firmanın aktardığına göre, Covid-19 salgının ardından lüks sığınak satışlarına talep yoğun oranda arttı. Firmadan yapılan açıklamada, Mevcut koronavirüs tehdidi ve gelecekteki sonuçları nedeniyle, sığınaklara olan talep katlanarak arttı denildi.
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Firma, sığınak satın almak isteyen kişiler lüks bir yaşam sunduğunu belirtiyor. Firmadan paylaşılan fotoğraflarda, sığınaklarda yatak odalarının, televizyon ve sinema salonlarının bulunduğu görüldü.
Koronavirüse karşı ABD’lilerin sığınak sitesi görüntülendi: İçerisinde yok yok
Dünya genelinde yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle insanlar marketlere hücum ederken, 'kıyamet gününe hazırlananlar' olarak bilinen bazı ABD vatandaşlarının sığınak sitesi görüntülendi. 15 yıldır sığınak içerisinde hayatta kalması için gerekli malzemeleri ve gıdaları depolayan James Wesley Rawles, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Size demiştim demek istemiyorum. Rawles'in 15 yıldır stok yaptığı sığınakta, 95 adet yüz maskesi, yüzlerce çift lateks eldiven ve 4 yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak malzeme bulunuyor.


İçerisinde yok yok

Wesley Rawles’in 15 yıldır stok yaptığı sığınakta, 95 adet yüz maskesi, yüzlerce çift lateks eldiven ve 4 yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak malzeme bulunuyor. Rawles, diğer ABD’lileri de benzer sığınaklar yapmaları konusunda teşvik etti. İngiliz medyasına açıklamalarda bulunan Rawles, "Size demiştim demek istemiyorum. Ama size demiştim. Önümüzdeki aylarda göreceğimiz değişiklilerin çok derin ve şiddetli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rawles’in sığınağında, güç santrali de bulunuyor. Rawles, olası bir elektrik ve güç kesintisinde şu anda yaşadığı normal hayata hızlıca dönebileceğini ve bundan etkilenmeyeceğini açıkladı.

Rawles, diğer ABD’lileri de benzer sığınaklar yapmaları konusunda teşvik etti.

Dan Lambert: Bir yıl yetecek kadar yemeğim var

Diğer 'kıyamet gününe hazırlananlar' arasında bulunan iki çocuk babası Dan Lambert (67), yıllarca sığınağında depolama yaptığını belirterek, "Evime 800 metre kadar yakında bir sığınakta yiyecek depoluyorum. Şu anda bir yıl yetecek kadar stokum var. Genellikle donmuş ve kuru yiyecekler. İki adet küçük buzdolabı da tamamen dolu denebilir" dedi.

Rawles, diğer ABD’lileri de benzer sığınaklar yapmaları konusunda teşvik etti.

30 yıldır vitamin aldığını belirten Lambert, koronavirüsün herkese bulaşabileceğini altını çizerek, virüsten korunmak için vitamin alma tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Lambert, "Sığınakta aylarca kalabilecek her şeye sahibim. Buna yıllardır hazırlanıyorum" dedi ve salgının insanlık için bir dönemeç olabileceğini ifade etti.

Dünyadan kareler: Koronavirüsten öncesi ve sonrası
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Dünyadan kareler: Koronavirüsten öncesi ve sonrası
Geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar, toplantı merkezleri ile toplu taşıma araçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı. Bu mekanlara gelenlerin de maske ile önlem aldıkları gözlendi. Belçika'daki Avrupa Parlamentosu da bunlardan bir tanesi.


Lüks sığınaklara talep arttı

ABD merkezli olan ve lüks sığınak satışı yapan firmanın aktardığına göre, Covid-19 salgının ardından lüks sığınak satışlarına talep yoğun oranda arttı. Firmadan yapılan açıklamada, "Mevcut koronavirüs tehdidi ve gelecekteki sonuçları nedeniyle, sığınaklara olan talep katlanarak arttı" denildi.

Firma, sığınak satın almak isteyen kişiler lüks bir yaşam sunduğunu belirtiyor. Firmadan paylaşılan fotoğraflarda, sığınaklarda yatak odalarının, televizyon ve sinema salonlarının bulunduğu görüldü.

Halk pazarında gıdalar poşetlendi pazarcı maske ve eldiven taktı: Görenler şaşırdı
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Kemeraltı Mahallesi'nde, her hafta perşembe günleri iki katlı Belediye Kapalı Çok Amaçlı Hizmet binasının zemin katında kurulan halk pazarında, koranvirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi.
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Koronavirüs (Kolvid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, sabah saatlerinde pazarcılara tüm sebze ve meyvelerin poşete konulmasını, kendilerinin de koruyucu maske ile eldiven takmasını tebliğ etti.
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Pazarcılar, yapılan tebligata uyarak tüm gıda ürünlerini poşetledi.
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Ardından zabıta ekipleri halk pazarını açtı. Pazardaki 170 tezgahta, sebze ve meyvelerin hepsi poşetlenerek satışa sunuldu.
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Pazarcıların çoğunluğu ise koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler alınan önlemleri görünce şaşırdı, ancak daha sonra memnun kaldı.
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Hal pazarında 35 yıldır tezgah açan Ahmet Çokdülger (66), Geç kalınmış bir tedbir. Ama geç olsun güç olmasın, Hem bizim hem de pazara gelen vatandaşların sağlığı için çok önemli bir uygulama dedi.
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Pazar esnafından Gülben Dilvan (28) da sabah zabıta ekiplerinin gelip önlemleri kendilerine tebliği etmesiyle ürünlerini poşetlediklerini belirtip, Uygulamanın bizim içinde alışverişe gelenler için de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Böylelikle çok fazla temastan da kaçınılmış oluyor diye konuştu.
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Pazarcı Bilgin Demir (30) ise, Her yerde koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alınıyor. Bizler de bu şekilde tedbirimizi aldık. Pazara gelenler ilk olarak şaşırıyor, sonra yerinde karar diyor. Ürünlerin poşetlenmesi yerinde bir uygulama oldu. Böylelikle, seçmek için dokunulmadığı için temas yoluyla virüsün başkalarına da taşınması büyük oranda önlenmiş oldu dedi.
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Elektrik malzemeleri satışı yapan dükkan işleten Ali Can Kertoğulları, Koranivirüse karşı kendimi korumak için maske ve eldivenle dolaşıyorum. Sabah pazara alışverişe geldiğimde çok şaşırdım. Belediye ekiplerinin almış oldukları bu karar için teşekkür ederim. Herkes için en iyisi bu ifadelerini kullandı.
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Bazı pazarcıların koruyucu maske ve eldiven takarken kimileri sadece eldiven takmayı tercih ettikleri görüldü. Pazarcı kadınların ise başlarına bağladıkları eşarpları ağız çevresine dolayarak önlem alması dikkati çekti. Öte yandan, belediye ekiplerinin pazarcılara poşet tedariki için destek olacağı öğrenildi. ​
Halk pazarında gıdalar poşetlendi pazarcı maske ve eldiven taktı: Görenler şaşırdı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde haftada bir kurulan halk pazarında sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcılar koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler görüntü karşısında, önce şaşırsalar da sonra alınan önlemlerden memnun kaldı.

Terzi modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor​​: Talep patlaması oldu
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan korona virüsten korunmak için maske kullanımı arttı.
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Türkiye’de de korona virüsünün çıkmasının ardından eczanelerde maskeler neredeyse tükenirken, Düzceli terzi Hamit Şengül maskeyi kendi üretmeye başladı.
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Yıkanabilir olarak tasarladığı maskelerin dışarıdan hava almaması için telini de unutmayan Şengül, talep patlaması yaşadığını söyledi. Şengül, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir firmanın bizden maske talebi oldu 2 hafta önce Türkiye’de korona virüs çıkmadan önce. Firma maskeler pahalılaşınca işçiye vermek için bize talepte bulundu. Üzerinde biraz çalıştık, en son bu hale getirdik. Memnun kaldılar, dikiyoruz. Ülkemizde çıkınca da bizde burada vatandaşa hizmet amacı ile satmaya başladık. Bizden şu anda talep edenler var. Bizimkilerin avantajı yıkayıp da kullanabiliyor. Yani kağıtlar gibi tek kullanımlık değil. Evde güzel bir şekilde yıkayıp dezenfekte edilirse tekrar kullanılabilir. Diğer maskeler gibi ağzı ıslatma gibi şeyleri de yok. Renkli renkli çalışıyoruz. Beyaz çalışıyoruz, pembe çalışıyoruz, krem çalışıyoruz. Talebe göre. Sıkıntı yok, her renk yapabiliriz. Normal orijinalinde burunda hava almasın diye koyulan teli de bu yaptığımızın içine koyduk. Penyenin içine kıvırdığımız zaman içine koyuyoruz. Burna geldiği zaman hava almasını engelliyor. Normal maskenin orijinalinde de bundan var. Biz bunu bu şekilde temin ettik burada. Bu şekilde tam orijinal imal ediyoruz.
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Koronavirüs sonrasında eczanelere giderek maske almak istediğini fakat bulamadığını söyleyen Cengiz Cihangir, terzide maskeyi görünce mutlu olduğunu ve aldığını dile getirdi.
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Cihangir, ise şu şekilde konuştu:
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“Eczanelere filan gittik. Oralarda maske bulamadık. Terzi şu anda bayağı güzel maske yapıyor. Bizde geldik buradan aldık. Bayağı da güzel yapmışlar. Tek kullanımlık değil. Yıkanabilir olması daha da dikkat çekici. Herkese de bu maskeden öneririm.
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Talep patlaması nedeniyle diğer işlerini yapamayan terzi Hamit Şengül, ürettiği rengarenk maskeleri 5 liraya satıyor.
Terzi modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor​​: Talep patlaması oldu
Düzceli terzi Hamit Şengül, koronavirüsü salgını nedeniyle oluşan talep üzerine maske üretimine başladı. Rengarenk yıkanabilir maskeler üreten Şengül, "Talep patlaması oldu" dedi. Koronavirüs sonrasında eczanelere giderek maske almak istediğini fakat bulamadığını söyleyen Cengiz Cihangir, terzide maskeyi görünce mutlu olduğunu ve aldığını dile getirdi.


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