Dünya Koronavirüsle mücadele için iki günde bin yataklı hastane
ASYA

​Koronavirüsle mücadele için iki günde bin yataklı hastane

Koronavirüsle mücadele için iki günde bin yataklı hastane

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla mücadele için hükümetin acilen yapımını başlattığı bin yataklı hastane, sadece 2 günde tamamlanarak Huanggang kentinde hizmete açıldı. Binlerce işçinin gece gündüz çalışarak bitirdiği prefabrik binada, virüsü taşıyan hastalar tedavi edilecek.

Haber Merkezi Diğer
Hastanenin fotoğraflarını Çin hükümeti paylaştı.
Hastanenin fotoğraflarını Çin hükümeti paylaştı.

Dünya genelinde büyük panik yaratan koronovirüs salgınının merkezi olduğu düşünülen Wuhan'dan sonra en çok etkilenen Huanggang şehrinde, ülkenin ilk kornovirüs acil durum binası tamamlandı.

Hastanenin inşaatında binlerce iş makinesi kullanıldı.n

Koronavirüsü tedavisi için 6 günde bin yataklı hastane yapılacak
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Koronavirüsü tedavisi için 6 günde bin yataklı hastane yapılacak
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor. Ülke genelinde ilaçlama, toplu taşımanın askıya alınması, Wuhan şehir sakinlerine halka açık mekanlarda maske takmaları çağrısı gibi bir dizi önlemler alındı.

25 bin metrekarelik alana kuruldu

  • Yaklaşık 7.5 milyonluk nüfusa sahip olan ve Wuhan'ın 75 kilometre güney batısında yer alan Huanggang kenti geçtiğimiz günlerde karantinaya alınmıştı. 25 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen prefabrik hastane, virüs krizinin sona ermesinin ardından imha edilecek. Böylece virüsün yeniden ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olacak.

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İşçiler hastanenin en kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba sarf etti.

2 günde tamamlanan hastanede, sadece koronavirüs taşıyan hastalar tedavi edilecek.

Daha önce de yapmışlardı

Çin, 2003 yılında SARS virüsü ile başa çıkmak için Pekin’de yine benzer bir hastane kurmuştu. Pekin’de inşa edilen hastane de 7 gün içerisinde tamamlanmıştı.

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