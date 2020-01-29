​Koronavirüsle mücadele için iki günde bin yataklı hastane Koronavirüsle mücadele için iki günde bin yataklı hastane Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla mücadele için hükümetin acilen yapımını başlattığı bin yataklı hastane, sadece 2 günde tamamlanarak Huanggang kentinde hizmete açıldı. Binlerce işçinin gece gündüz çalışarak bitirdiği prefabrik binada, virüsü taşıyan hastalar tedavi edilecek.

Haber Merkezi 29 Ocak 2020, 11:54 Son Güncelleme: 29 Ocak 2020, 12:18 Diğer