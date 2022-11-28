Kovid vakaları tavan yaptı Alman devi Volkswagen üretimi durdurdu

Alman basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19 dalgası nedeniyle Volkswagen'in Chengdu fabrikasında üretime geçici olarak ara verildi. Alman üreticinin Changchun fabrikasındaki iki üretim hattı da salgın nedeniyle askıya alındı.

KISA VADELİ DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

Bu arada, Volkswagen'in ülkedeki diğer fabrikalarında üretim devam ediyor. Haberlerde, Kovid-19'daki durum değişikliği nedeniyle ülkedeki Volkswagen fabrikalarının çalışma şeklinde kısa vadeli değişiklikler olabileceği belirtildi.

VAKA SAYISI 40 BİNİ GEÇTİ

Çin'de günlük yeni koronavirüs vaka sayısı 40 bini geçti. Pekin yönetimi sıkı karantina tedbirlerini yürürlüğe koydu. Çinliler sert önlemlere direniyor. Hafta sonu boyunca salgın tedbirleri birçok kentte protesto edildi.