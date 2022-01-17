Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl krizi: Prens Andrew'ün adının geçtiği skandal yüzünden zor günler geçiriyor

Babası Kral Altıncı George’un 6 Şubat 1952’deki ölümüyle İngiliz tahtına oturan Kraliçe Elizabeth, bu yıl hükümranlığının 70. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Ancak ortanca oğlu Prens Andrew hakkında ABD’de açılan cinsel saldırı davasında gelinen aşama, kutlamalara koyu bir gölgenin düşmesine neden oldu.

Virginia Giuffre adlı Amerikalı bir kadının 2014 yılındaki şikâyetiyle başlayan mahkeme sürecinde, New Yorklu yargıç Lewis Kaplan, Prens’in yaptığı savunmaların hepsini boşa çıkaran bir karar vererek, Andrew’ün yargılanmasının ve ceza almasının yolunu açtı.

Virginia Giuffre, 2019’da New York’taki bir hapishanede ölü bulunan ve intihar ettiği açıklanan Amerikalı Yahudi milyarder Jeffrey Edward Epstein tarafından Prens Andrew’a cinsel istismar için sunulduğunu iddia ediyor. Prens’in tecavüzüne uğradığını belirten Giuffre, Epstein’ın reşit olmayan çok sayıda kız çocuğunu yakın dostlarına “pazarladığını” savunuyor.

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PRENS İÇİN ZOR GÜNLER

Sonbaharda New York’ta görülecek olan davanın bundan sonraki seyrinde neler yaşanacağı henüz belirsiz. Ancak Amerikalı yargıç Lewis Kaplan’ın 46 sayfalık kararında Prens Andrew için oldukça olumsuz bir tablonun çizildiği kaydediliyor.

Prens Andrew, kendisi hakkındaki bütün suçlamaları reddederken, Giuffre’nin avukatı David Boies, “Müvekkilim finansal bir anlaşma peşinde değil, sadece bu meselede isminin temizlenmesini istiyor” açıklamasında bulundu.

ANLAŞMANIN ŞARTI

Amerikan basınına konuşan hukukçuların ifadelerine göre, Prens Andrew’ün temyize gitmesi halinde de olumsuz bir neticenin çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Prens’in olayı kendi açısından anlatacağı net bir savunma yapması veya Giuffre ile anlaşmaya varması halinde seyrinin değişebileceği belirtiliyor. Ancak Giuffre, anlaşmak için Prens’in “suçunu” itiraf etmesini ve her şeyi kabullenmesini şart koşuyor.

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Lord Louis Mountbatten

Kraliyet, skandallara yabancı değil

İngiltere, üst düzey isimlerin karıştığı bu türden skandalların hiç yabancısı değil. 1979’da bir terör saldırısında yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth’in kuzeni Lord Louis Mountbatten’ın uzun siyasi ve askeri kariyeri boyunca çok sayıda erkek çocuğunu istismar ettiği biliniyor. Mountbatten, 1947’de Hint Alt Kıtası’nın Hindistan ve Pakistan olarak ikiye bölünmesi sürecini yönetmişti. Yine 1916’da Şerif Hüseyin’in Osmanlı’ya karşı isyanını organize eden dönemin İngiltere Savaş Bakanı Herbert Kitchener’ın sicili de Mountbatten’ınki ile benzerlik taşıyordu.

DÜNYA İngiltere'yi sarsan olay: Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew’a 'cinsel saldırı' suçlamasıyla dava