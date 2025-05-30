Kremlin: 2 Haziran'da İstanbul'da olacağız

Peskov, Rus heyetinin İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurduğu açıklamasında aynı zamanda 2 Haziran'da Ukrayna ile yeni bir müzakere turuna hazır olacağını da söyledi. Kremlin Sözcüsü, Putin'in Ukrayna ile üst düzey görüşmelere hazır olduğunu, ancak öncelikle heyetlerin doğrudan müzakerelerde sonuç elde etmesi gerektiğini belirtti.

Bu, Mart 2022'den bu yana taraflar arasındaki ilk doğrudan temas oldu. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yaptı. Görüşmelerde, her iki taraf da 1.000'er savaş esirinin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını kabul etti. Ancak, kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaşma sağlanamadı. Ukrayna heyeti derhal ateşkes çağrısında bulunurken, Rusya tarafı uzun vadeli bir barışı hedeflediklerini belirtti.