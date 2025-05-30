Kremlin: 2 Haziran'da İstanbul'da olacağız

Kremlin Sözcüsü Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Rus müzakere heyeti İstanbul'a yola çıkıyor; (Ukrayna'yla) müzakerelerin 2. turu için Pazartesi sabahı hazır olacaklar" açıklamasında bulundu.
Rus heyeti İstanbul'a doğru yola çıktı
Peskov, Rus heyetinin İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurduğu açıklamasında aynı zamanda 2 Haziran'da Ukrayna ile yeni bir müzakere turuna hazır olacağını da söyledi. Kremlin Sözcüsü, Putin'in Ukrayna ile üst düzey görüşmelere hazır olduğunu, ancak öncelikle heyetlerin doğrudan müzakerelerde sonuç elde etmesi gerektiğini belirtti.
Bakan Fidan duyurmuştu
Ukrayna'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Trump, Putin ve Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da görüşebileceğini söylemiş, 2 Haziran tarihini işaret etmişti.
İlk görüşmede esir takası sağlanmıştı
İlk görüşme 16 Mayıs 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilmişti.
Bu, Mart 2022'den bu yana taraflar arasındaki ilk doğrudan temas oldu. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yaptı. Görüşmelerde, her iki taraf da 1.000'er savaş esirinin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını kabul etti. Ancak, kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaşma sağlanamadı. Ukrayna heyeti derhal ateşkes çağrısında bulunurken, Rusya tarafı uzun vadeli bir barışı hedeflediklerini belirtti.