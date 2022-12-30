Kremlin: Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düşmesinden endişeliyiz Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Belarus topraklarına Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen S-300 sistemine ait füze parçalarının düşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya ve Belarus askeri yetkililerinin sürekli temas halinde olduklarını ve bilgi paylaşımında bulunduklarını belirten Peskov, "Her halükarda bu sadece bizde değil, Belaruslu ortaklarımızda da aşırı derecede endişe yaratan bir olaydır" dedi.

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