Dünya Kremlin Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düşmesinden endişeliyiz
AVRUPA

Kremlin: Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düşmesinden endişeliyiz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Belarus topraklarına Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen S-300 sistemine ait füze parçalarının düşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya ve Belarus askeri yetkililerinin sürekli temas halinde olduklarını ve bilgi paylaşımında bulunduklarını belirten Peskov, "Her halükarda bu sadece bizde değil, Belaruslu ortaklarımızda da aşırı derecede endişe yaratan bir olaydır" dedi.

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Haber Merkezi AA
Kremlin: Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düşmesinden endişeliyiz
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Belarus topraklarına Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen S-300 sistemine ait füze parçalarının düşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Belarus askeri yetkililerinin sürekli temas halinde olduklarını ve bilgi paylaşımında bulunduklarını belirten Peskov, "Her halükarda bu sadece bizde değil, Belaruslu ortaklarımızda da aşırı derecede endişe yaratan bir olaydır" dedi.

Peskov, Belarus'un olayı sert şekilde protesto ettiğine dikkati çekti.

Ne olmuştu?

Belarus Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan S-300 hava savunma füze sisteminden fırlatılan roketin Belarus hava savunma sistemlerince vurulduğunu, roket parçalarının Brest şehrindeki İvanovo bölgesinde bulunan Gorbaha köyü yakınındaki tarlaya düştüğünü duyurmuştu.

Belarus Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna’nın Minsk Büyükelçisi İgor Kizim’in Bakanlığa çağrılarak, Ukrayna topraklarından Belarus topraklarına S-300 sisteminden roket fırlatılmasının sert şekilde protesto edildiğini duyurmuştu.

Olayda, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.

Belarus topraklarına Ukrayna'dan atılan S-300 füze parçaları isabet etti
OYNAT 00:20
Belarus topraklarına Ukrayna'dan atılan S-300 füze parçaları isabet etti
Ukrayna'dan Belarus topraklarına, S-300 hava savunma füze sistemine ait roket parçalarının isabet ettiği bildirildi. Belta haber ajansına göre, saat 10.00 ile 11.00 arasında Belarus topraklarına Ukrayna ordusuna ait olduğu öne sürülen S-300 sistemine ait roket parçaları isabet etti.
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