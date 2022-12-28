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Kremlin: Kosova konusunda Sırbistan'ı destekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Kosova ile Sırbistan arasında gerginlikte "yıkıcı etki" yarattığına yönelik suçlamaları reddederek "Sırpların haklarının nasıl sağlandığına dair gelişmeleri yakından izliyoruz. Atılan adımlar konusunda Belgrad'ı destekliyoruz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Kremlin: Kosova konusunda Sırbistanı destekliyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırbistan ile Kosova arasında yükselen tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerginliğe ilişkin Rusya'ya yönelik bölgeden gelen suçlamaları kabul etmediklerini belirten Peskov, "Sırbistan egemen bir ülkedir ve Rusya'nın burada yıkıcı bir etkisini aramak da yanlıştır. Sırbistan doğal olarak zor koşullarda birlikte yaşayan Sırpların haklarını koruyor ve bu haklar ihlal edildiğinde sert tepki veriyor." diye konuştu.

Rusya'nın gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret eden Peskov, "Sırpların haklarının nasıl sağlandığına dair gelişmeleri yakından izliyoruz. Atılan adımlar konusunda Belgrad'ı destekliyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün imzaladığı kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol satışının yasaklanmasını da değerlendiren Peskov, "Mevcut sözleşmeler de dahil sözleşmelerde tavan fiyata bir gönderme olursa yasak uygulanacak, tavan fiyat yoksa uygulanmayacak." ifadelerini kullandı.

Peskov, tavan fiyat uygulamasını "yasa dışı ve saçmalık" şeklinde nitelendirerek Rusya'nın yürürlüğe koyduğu yasağın egemen hakları olduğunu söyledi.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

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