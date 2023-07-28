Kremlin: Putin Afrikalı liderlerle Ukrayna konusunu görüşecek

"Daha önce olduğu gibi Rusya hedeflerine ulaşmak için müzakerelere açık olmasına ve Ukrayna tarafının şu anda içinde bulunduğu duruma rağmen hala hiçbir şeyi değiştirmediler. (Ukrayna) herhangi bir müzakere olasılığını reddediyor. Ukraynalılar, özellikle şu anda oldukça zor bir durumda oldukları halde uzlaşmaz konumlarını koruyorlar. Yine de her türlü diyalog olasılığını reddediyorlar."