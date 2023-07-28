Kremlin: Putin Afrikalı liderlerle Ukrayna konusunu görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afrikalı liderler ile Ukrayna konusunda ayrı bir görüşme yapacağını söyledi.
Peskov, gazetecilere Rusya-Afrika Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Ayrıca Peskov, Afrikalı liderlerin Ukrayna krizine yönelik yeni bir teklifle gelmediğini de dile getirdi.
'Ukrayna müzakere olasılığını reddediyor'
Putin'in ABD'de kasım ayında yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na davet edilmeyeceğine yönelik haberleri de değerlendiren Peskov, gazeteleri değil resmi açıklamaları beklemek gerektiğini söyledi.
Bu toplantıya kadar kendilerinin pek çok üst düzeyde önemli toplantıları olduğuna dikkati çeken Peskov, "Elbette, belli ki, bu (ABD'nin daveti) bizim bekleyeceğimiz bir davet değil." yorumunda bulundu.