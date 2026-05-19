Kremlin: Putin Çin’e yapacağı ziyaretten büyük beklenti içinde

11:0419/05/2026, Salı
DHA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’e yapacağı ziyaretten büyük beklenti içinde olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün başlayacak Çin ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Putin’in Çin’e yapacağı ziyaretten büyük beklenti içinde olduğunu belirterek, iki ülke liderinin her görüşmesinin Rusya-Çin ilişkilerinin gelişmesine ivme kazandırdığını söyledi.

Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı olduğunu kaydeden Peskov, “Ekonomik ve ticari iş birliğinin yanı sıra eğitim alanında da diyalog aktif olarak gerçekleştirildi ve çok yakında ‘Rusya-Çin Eğitim Yılı’nın başlatılacak. İki ülke sağlık, kültür ve tüm olası alanlarda iş birliği yapıyor” dedi.


