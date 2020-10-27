Kremlin Sözcüsü Peskov: Eğer Azerbaycan ve Ermenistan onaylarsa Türkiye, Karabağ için çözüm sürecine dahil olabilir
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Üçüncü ülkelerin Karabağ için çözüm sürecine katılması, bu tamamıyla anlaşmazlığın taraflarının siyasi iradelerine bağlı. Söz konusu taraflar da Azerbaycan ile Ermenistan'dır" dedi.
Geçtiğimiz 27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Sürenin dolmasının ardından ikinci defa insani ateşkes ilan edildi. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları durmuyor.
Sputnik'te yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ sorununun çözüme ulaştırılması sürecinde, Türkiye dahil üçüncü ülkelerin yer almasının, sadece krizin tarafları olan Azerbaycan ile Ermenistan'ın onayı ile mümkün olabileceğini belirtti.
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Kremlin Sözcüsü Peskov basın toplantısında aldığı bir soru üstüne, "Üçüncü ülkelerin Karabağ için çözüm sürecine katılmasına gelince, bu tamamıyla anlaşmazlığın taraflarının siyasi iradelerine bağlı. Söz konusu taraflar da Azerbaycan ile Ermenistan'dır" dedi.