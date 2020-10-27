Kremlin Sözcüsü Peskov: Eğer Azerbaycan ve Ermenistan onaylarsa Türkiye, Karabağ için çözüm sürecine dahil olabilir

Geçtiğimiz 27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Sürenin dolmasının ardından ikinci defa insani ateşkes ilan edildi. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları durmuyor.

OYNAT 06:38 İletişim Başkanlığı Karabağ dosyasını açtı, uluslarası uzmanlar tarihi gerçekleri anlattı Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'ın Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgali ve son yaşanan gelişmelerle ilgili İletişim Başkanlığı bilgilendirici bir video hazırladı. ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthew Bryza, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan Yardımcısı olan Didier Billion, Emekli Albay Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ile yapılan röportajlarda bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası topluma seslenerek '30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü ancak Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, haklı davasında kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz' dedi.



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RUSYA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Sputnik'te yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ sorununun çözüme ulaştırılması sürecinde, Türkiye dahil üçüncü ülkelerin yer almasının, sadece krizin tarafları olan Azerbaycan ile Ermenistan'ın onayı ile mümkün olabileceğini belirtti.

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Kremlin Sözcüsü Peskov basın toplantısında aldığı bir soru üstüne, "Üçüncü ülkelerin Karabağ için çözüm sürecine katılmasına gelince, bu tamamıyla anlaşmazlığın taraflarının siyasi iradelerine bağlı. Söz konusu taraflar da Azerbaycan ile Ermenistan'dır" dedi.

DÜNYA Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor, listesi bende var

EKONOMİ Rus basınında Türk SİHA'lara övgü: Hayranlıkla izliyoruz

OYNAT 02:23 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalci Ermenistan'dan ele geçirilen ganimetleri tek tek açıkladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 241 tankı imha ettiğini, 39 tankı ise ganimet olarak aldığını belirten Aliyev, düşmanın 4 adet S-300 füze sisteminin kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Aliyev'den Rusya ve İran'a açık mesaj: Açarız sandığı, dökeriz pamuğu! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan televizyon kalanı AZ TV'ye verdiği röportajda Karabağ'daki işgalcilere yönelik net ifadeler kullandı. Aliyev 'Rusya'nın Ermenistan'da 5 bin askeri var. Rusya ve İran Ermenistan'da sınır hizmeti görüyor. Ama bizim askerlerimiz arasında Türkiye askeri yok. Bizi kimse itham etmesin. 'Açarıq sandığı tökərik, pambığı!'' diye konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:12 Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a başlattığı harekatta yoğun şekilde kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, başarılı performansıyla dünya basınının gündemindeydi. Amerikan Forbes dergisi, 'Envanterine yeni SİHA'lar ekleyecek olan Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor' ifadelerini kullanırken, Financial Times gazetesi 'Türk SİHA'ları, ABD, Çin ve İsrail'e ciddi rakip oldu' vurgusunu yaptı. Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkeler de Bayraktar SİHA siparişi için Türkiye'nin kapısını çalacaklarını açıkladı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına damgasını vuran Türk SİHA'larının dünya basınındaki yansımalarını anlattı: BiP'te paylaş

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OYNAT 00:16 Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova'da Azerabaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından iki ülkenin dışişleri bakanları ilk kez bir araya geldi. Kremlin'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanu Zograb katıldı. BiP'te paylaş

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