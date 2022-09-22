Dünya Kremlin Sözcüsü Peskovun oğlu askere gitmeyi reddetti
AVRUPA

Kremlin Sözcüsü Peskov’un oğlu askere gitmeyi reddetti

Rusya’da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rus gazetecilerin, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un oğlunu seferberliğe katılması için araması üzerine Peskov’un oğlu Nikolay Peskov, askere gitmeyi reddetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kremlin Sözcüsü Peskov’un oğlu askere gitmeyi reddetti
Oğul Nikolay Peskov askere gitmeyi reddetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün duyurduğu kısmi seferberlik ilanı Rusya’da tartışmalara neden olurken, iki Rus gazeteci bu karar üzerine Rus politikacılarının çocuklarının askere gidip gitmeyeceğini merak etti.

Sosyal medya üzerinden politika programları yapan Rus gazeteci Dmitry Nizovtsev, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un oğlu Nikolay Peskov’u telefonla aradı.

'Ben bay Peskov'um, orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir'

Kendisini Rus ordusundan bir askeri komiser olarak tanıtan Rus gazeteci, Nikolay Peskov’a kısmi seferberlik çağrısı üzerine askere alınacağını ve saat 10:00’da askeri birimlere teslim olması gerektiğini söyledi. Nikolay Peskov ise çağrıyı reddederek, "Elbette yarın saat 10:00’da gelmeyeceğim. Ben bay Peskov’um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir. Bunu farklı yollarla çözeceğim. Genel olarak neler döndüğünü ve hangi haklara sahip olduğumu anlamam gerekiyor" dedi.

Rus askeri komiser olarak tanıtan gazeteciye verdiği cevapta gönüllü askerlik onayı da vermeyen Nikolay Peskov, "İnanın ne sizin ne benim buna ihtiyacım var. Vatanımı savunmayla ilgili bir sorunum yok. Ama oradaki konumumu anlamam gerekiyor. Sizlerin bazı siyasi koşulları anlamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'da seferberlik isyanı: Halk sokağa döküldü
DÜNYA
Rusya'da seferberlik isyanı: Halk sokağa döküldü

Rusların seferberlik çağrısı sonrası Baltık ülkelerinden dikkat çeken hamle
DÜNYA
Rusların seferberlik çağrısı sonrası Baltık ülkelerinden dikkat çeken hamle
Hepsi cesedin yanında bulundu

Hepsi cesedin yanında bulundu

'​Böylesiyle hiç karşılaşmadık.'
Toprağın altından saray çıktı

Toprağın altından saray çıktı

​Türkiye'de bulundu: Herkes seferber oldu.
Japonyada 24 yıl sonra bir ilk: Yüzde 20 değer kaybı sonrası döviz piyasasına müdahale edildi

Türkiye'nin en yeni ilçesinde geri sayım sürüyor.

​İran'dan Azerbaycan ile ilgili tehdit gibi açıklama

​Bakan Koca: Onkoloji hastanemiz hizmet vermeye devam edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.