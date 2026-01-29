Kremlin'den Putin-Şara görüşmesine ilişkin açıklama: Ticaret ve ekonomik ilişkiler ele alındı

“Görüşmede, ağırlıklı olarak ikili ticaret ve ekonomik ilişkilere odaklanıldı”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Moskova’da dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Ahmed Şara arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklama yapan Peskov,

Peskov, Moskova ve Şam'ın ticaret iş birliği açısından büyük bir potansiyeli ve karşılıklı çıkarları olduğunu belirterek, görüşmede Suriye’deki Rus askeri üsleri konusunun da ele alındığını kaydetti.