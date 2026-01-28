Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar: PKK/YPG’ye kalkan olmak isteyen Fransız lider öfkeden küplere bindi

ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle hamisiz kalan terör örgütü PKK/YPG’yi kurtarma telaşına düşen Fransa, diplomatik teamülleri zorlayan bir skandala imza attı.

MACRON TELEFONDA BEKLETİLDİ: ŞAM'DAN "RET" CEVABI

Le Point'in haberine göre skandal olay 25 Ocak Pazar günü gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile terör örgütü PKK/YPG’nin sözde genel komutanı Mazlum Abdi arasında bir telefon görüşmesi organize etmeye çalıştı. "Arabuluculuk" adı altında terör örgütünü meşrulaştırmayı hedefleyen Macron, saat 13.00’te telefon başında hazır bekledi.

Ancak Şam yönetimi, Fransa’nın bu dayatmasına sert çıktı. Haberde, Suriye lideri Şara’nın görüşmeyi reddederek Fransa’ya diplomatik bir "rest çektiği" belirtildi. Macron’un bu tavır karşısında Elysee koridorlarında "küplere bindiği" ifade edildi.

FRANSIZ İSTİHBARATI TERÖRÜN HİZMETİNDE

Haberde dikkat çeken en vahim detay ise Fransa’nın terör örgütüne sağladığı askeri destek oldu. Le Point, Fransa Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSE) ve Askeri İstihbarat Direktörlüğü'nün (DRM), Ocak ayı başından bu yana tüm imkanlarını PKK/YPG için seferber ettiğini yazdı.

Fransız istihbaratının, Suriye ordusunun operasyonlarına karşı terör örgütüne anlık gözlem ve istihbarat verisi sağladığı, özellikle Irak’ın kuzeyinde yer alan üslerde alarm seviyesinin yükseltildiği ifade edildi.

GÜÇLERİ YETMİYOR: "SADECE SÖZDE KORUYUCU"

Haberde, Macron yönetiminin "Kobani Paktı" adı altında terör örgütünü koruma hayalleri kurduğunu ancak sahadaki gerçeklerin buna izin vermediğini itiraf edildi.

Öte yandan Türkiye'nin Suriye yönetimine verdiği destek ile ABD’nin yeni Suriye yönetimine yönelik tutumu, Paris’i zor durumda bıraktı. Fransız basını, bu koşullar altında Macron yönetiminin tek başına belirleyici bir rol üstlenemeyeceğini vurguladı. Fransız diplomatik kaynaklar, bu durumun Elysee Sarayı’ndaki tartışmaları derinleştirdiğini aktardı.







