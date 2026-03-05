Yeni Şafak
Küba, büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan eden Ekvador'a tepki gösterdi

10:265/03/2026, Perşembe
AA
Ekvador-Küba krizi: Büyükelçi 48 saat içinde ülkeyi terk edecek
Küba, Kito Büyükelçisi Basilio Gutierrez’i "istenmeyen kişi" ilan eden ve ülkeden ayrılması için 48 saat süre tanıyan Ekvador hükümetine tepki gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Ekvador hükümetinin Küba Büyükelçisi’ni "istenmeyen kişi" ilan etme kararının "keyfi ve gerekçesiz" olduğu belirtildi.

Ekvador hükümetinin uluslararası toplum tarafından kabul edilen diplomatik nezaket ve uygulamalara saygı göstermediği savunulan açıklamada, "Bu karar, iki ülke ve halkları arasındaki tarihi dostluk ve işbirliği ilişkilerine ciddi zarar veren, eşi benzeri görülmemiş ve dostane olmayan bir eylemdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ekvador’a 1961 tarihli Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi hatırlatılarak, Kübalı diplomatlara yönelik muamelenin en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Ekvador hükümeti, Büyükelçi Gutierrez dahil tüm Kübalı diplomatik personelin 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini ve bu kararın Küba makamlarına iletildiğini bildirmişti.

Ulusal basında yer alan haberlerde de Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın talimatıyla Havana Büyükelçisi’nin de geri çağrıldığı ve Küba ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine yönelik sürecin başlatıldığı iddia edilmişti.

Haberde ayrıca başkent Kito'daki Küba Büyükelçiliği çevresinde ağır silahlı çok sayıda asker ve polisin devriye gezdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Noboa’nın Küba ile ilgili aldığı karar, ABD’de Başkan Donald Trump’ın da katılacağı Latin Amerika liderler zirvesi öncesine denk geldi.



#Ekvador
#Küba
#Basilio Gutierrez
#Kito Büyükelçisi
#Diplomatik Kriz
