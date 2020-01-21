Dünya Kuloğlu ya da yeni Türk
ORTADOĞU

Kuloğlu ya da “yeni Türk”

Türkiye’nin Akdeniz’deki hamleleri Libya ile aramızdaki tarihi bağları ve ülkede yaşayan Türkleri gündeme getirdi. Kaynaklarda “Sultan’a hizmet edenlerin oğulları” anlamınına gelen ‘Kuloğlu’ olarak adlandırılan Türkler ağırlıklı olarak Trablus, Homs, Mısrata, Misellata, Tacure, Zanzur, Zaviye ve Zıliteyn şehirlerinde yaşıyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
UMH Başkanı es- Serrac
UMH Başkanı es- Serrac

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ne işimiz var?” dediği Libya’da 1,5 milyona yakın Türk bulunuyor. Kaynaklarda “Sultan’a hizmet edenlerin oğulları” anlamınına gelen ‘Kuloğlu’ olarak adlandırılanların Türkler ağırlıklı olarak Trablus, Homs, Mısrata, Misellata, Tacure, Zanzur, Zaviye ve Zıliteyn şehirlerinde yaşıyor. Ülkedeki 13 aşiret kendini ‘Kuloğlu’ alarak tanımlıyor.

FETİHLE BAŞLADI

Kuloğullarının tarihi 1500’lü yıllara kadar dayanıyor. Afrika Araştırmacıları Derneği Prof. Dr. Ahmet Kavas’ın verdiği bilgilere göre, 1517’de Mısır’ın fethedilmesiyle birlikte Akdeniz’de varlık göstermeye başlayan Türk denizciler Libya, Cezayir ve Tunus’a yerleşti. Ayrıca Osmanlı tarafından da Anadolu’nun batısından, Antalya, Aydın, İzmir, Manisa, Muğla gibi illerden gençler gönderildi. Libya’ya gelen Anadolu’lu gençler Arap, Berberi veya Endülüs asıllı kadınlarla evlenerek Libya, Cezayir ve Tunus’a kök saldı.

BATI YENİ TÜRK DİYOR

Bu evlilikten doğan nesle, batılı kaynaklarda “yeni Türk”, doğulu kaynaklarda ise Kuloğulları denildi. Garp Ocakları olarak adlandırılan Libya, Cezayir ve Tunus’taki Osmanlı askeri varlığının büyük çoğunluğu Kuloğullarından oluştu. Trablusgarp’ta hakimiyet ve idare sağlayan Karamoğulları da Türk asıllı olmakla birlikte Kuloğullarına mensuptu.

İTALYANLARA KARŞI ŞAVAŞTILAR

Prof. Dr. Kavas’a göre, Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanlara karşı mensup oldukları kabilelerle birlikte direnişe geçen Kuloğulları, Libya’nın bağımsızlık sürecinde önemli bir rol oynadı. Osmanlı’nın Trablusgarp milletvekilli Ferhad Bey de bir Kuloğlu Türküydü. 1947 yılında Türk-Trablus Birliği adıyla parti kuran Kuloğluları Trablusgarp’ın Türkiye ile birleşmesini talep ediyordu. Kral I. İdris döneminde de Kuloğulları aktif görev aldı. Kral I. Idris’in yakın çalışma arkadaşlarından Cemaleddin Başağa bunlardan bir tanesiydi.

KRAL İDRİS DAVET ETTİ

Kral İdris Bingazi merkezli ilk hükümeti kurarken “sadık ve güvenilir idareci unsurları Türkiye’deki Libyalılar arasından seçmek” istedi. Bu doğrultuda ünlü tarihçi Orhan Koloğlu’nun babası da emekli vali Sadullah Koloğlu Libya’da başbakan olarak görevlendirildi. Piyade Yarbay Umran Yetişal da 1952 yılında Libya’ya giderek orduyu teşkilatlandırdı. Türk ordusunda görev yapan Libya asıllı General Hıfzı Betin ile Türkiye’de Hariciye Nezareti’nde görev yapan Abdüsselam Busayri de Kral I. Idris tarafından üst düzey görevlere getirildi.

SERRAC DA TÜRK ASILLI

  • Araştırmacı Tuğrul Oğuzhan Yılmaz da, Kuloğullarının kendilerini “Köroğlu” olarak adlandırdığını aktardı. Yılmaz şunları kaydetti: “Köroğlu, bir anlamda ‘Kuloğlu’ kelimesinin Arap ağızlarında yerleşmiş hâli olarak değerlendirilmekte. Libya’daki Kuloğullarının sayısı yaklaşık olarak 1,5 milyon olarak ifade ediliyor. Bu anlamda Başağa, Baş-imam, Giritli, İzmirli, Topçu, Türkî ve Yorgancı ve gibi soy adları Libyalılar arasında oldukça yaygın olarak kullanılmakta. Fayiz Mustafa es-Serrac da aslen Manisalı bir Kuloğlu ailesine mensup. Serrac’ın dedesi Muhammed Ağa, 1840’lı yıllarda Manisa’dan Trablus’a giden isimlerden yalnızca bir tanesi. Serrac’ın babası Mustafa es- Serrac, 1954’te Türkiye’yi ziyaret ederek Manisa’daki akrabalarıyla bir araya gelmiş. Aynı şekilde UMH’nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa’da Türk asıllı Kuloğullarından bir tanesi.”

Erdoğan'dan Libya konulu makale: Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor
GÜNDEM
Erdoğan'dan Libya konulu makale: Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor
Kozinoğlu felaket olur

Kozinoğlu felaket olur

​Enver Altaylı'nın teröristbaşı Gülen'e gönderdiği raporlara ulaşıldı.
CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

​CHP'li mason ismin Vehbi Koç için rüşvet pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.
Uymazlarsagereğini yapacağız

Uymazlarsa
gereğini yapacağız

Erdoğan ateşkesin yol haritasını anlattı.
Kuloğlu<br>ya da “yeni Türk"

Kuloğlu
ya da “yeni Türk"

Libya'da ​1,5 milyona yakın Türk yaşıyor.
Sisi’yi tutuklayın

Sisi’yi tutuklayın

​Londra polisinden Mursi'nin ölümünün araştırılması istendi.
Belediyelerin tercihi<br>milli üretimler oldu

Belediyelerin tercihi
milli üretimler oldu

2020 yılında hedef pazar payının yüzde 50'si olacak.

2020 ince ayar yılı

2020 ince ayar yılı

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak 2019 yılını değerlendirdi.
İşte İyidil'in<br>MİT belgesi

İşte İyidil'in
MİT belgesi

​Skandal tahliye kararı sonrası tekrar tutuklanmıştı.
Oğlumun montu<br>bu binadan çıktı

Oğlumun montu
bu binadan çıktı

Evlat nöbetindeki aileler: HDP zulmünün sonunu getireceğiz.
Bağdat'ta roket saldırısı

Bağdat'ta roket saldırısı

Yeşil Bölge'ye üç adet roket atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

FETÖ'nün akıl hocası Gülek'in Vehbi Koç'a gönderdiği belge ortaya çıktı.
Toplam ödül 3 milyon avro

Toplam ödül 3 milyon avro

​Teknofest 2020 için son başvuru 28 Şubat.
Savunması ortaya çıktı

Savunması ortaya çıktı

Trump'ın ​110 sayfalık savunma özetini açıkladılar.
Kanal İstanbul <br>çevresindeki arsaları kapattılar

Kanal İstanbul
çevresindeki arsaları kapattılar

CHP, İYİ Parti ve HDP'li başkanlar projenin emlakçılığını yapıyor.
CHP Ankara'dan<br> bakmayı öğrenmeli

CHP Ankara'dan
bakmayı öğrenmeli

AK Parti'den CHP'nin Libya tutumuna eleştiri.
Büyük facia engellendi

Büyük facia engellendi

​Beşiktaş'ta kullanılan patlayıcılar ile aynı çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Konferansı öncesi önemli açıklamalar: Barışın anahtarı Türkiye
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Konferansı öncesi önemli açıklamalar: Barışın anahtarı Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı’na hareketi öncesi havalimanında yaptığı açıklamada "Darbeci Hafter’in saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gereken tepkiyi göstermemiştir. Bu zirvenin ancak bugün düzenleniyor olması elbette düşündürücüdür. Meşru Libya hükümetiyle iki mutabakat muhtırasıyla işbirliğimizi perçinledik. Türkiye Libya’da barışın anahtarı olmuştur. Libya’da sükunet sayın Putin ile yaptığımız ateşkes çağrısıyla sağlanmıştır. Ülkemiz Libya’nın geleceğine sahip çıkmıştır" dedi.
FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı: Çarşamba için 1 kişilik eksik var
Gündem

FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı: Çarşamba için 1 kişilik eksik var

Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'nün sözde imamının, cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda örgüt üyesinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlendi. Şüphelinin WhatsApp yazışmalarında, "Gelecek olanlar varsa aralık sonuna kadar gelsinler. Ocak ayında Meriç Nehri'nin debisi yükselecek. Biraz zor yani, özellikle ailelerin geçmesi biraz zor olacak. Şubat ayları sıkıntılı geçiyor çünkü. Bu gece İstanbul'dan iki kardeşimizi geçireceğim. Yunanistan'daki dostlara selam söyleyin. Çarşamba için 1 kişilik eksik var, acil çıkacak varsa haberim olsun" şeklinde mesajlar yazdığı ortaya çıktı.
Libya için kritik saatler: Berlin zirvesi başladı
Gündem

Libya için kritik saatler: Berlin zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11 ülke liderinin katılımıyla Libya Zirvesi başladı. Zirvede taraflar, kalıcı çözüm için formül bulmaya çalışacak. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus, Cezayirli mevkidaşları ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.