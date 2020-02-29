Küresel panik

RUS VATANDAŞINDA GÖRÜLDÜ

lÇin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) her gün yeni bir ülkeye sıçraması küresel paniğe sebep oluyor. Antarktika hariç altı kıtada görülen Kovid-19 son olarak Azerbaycan, Nijerya, Yeni Zelanda, Belarus, Litvanya ve Hollanda’da tespit edildi. Azerbaycan’da Kovid-19’la ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran’dan ülkeye geçen bir Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi.

SAHRAALTINDA İLK VAKA

lKovid-19, Sahraaltı Afrika’da ilk kez Nijerya’da görüldü. Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk Kovid-19 vakasının 25 Şubat’ta İtalya’nın Milano kentinden Lagos’a gelen İtalyan vatandaşından tespit edildiğini belirtti. Ehanire, İtalyan vatandaşının Lagos’taki Bulaşıcı Hastalık Hastanesi’nde karantina altına alındığını ifade etti. Kovid-19, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır’da görülmüştü.

İRAN VE İTALYA’DAN DÖNMÜŞLER

lYeni Zelanda ve Belarus’ta ortaya çıkan vakaların, bir süre önce İran’a giden kişiler olduğu kaydedildi. Yeni Zelanda’da İran’dan dönen 60 yaşlarında bir kişinin korona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Belarus’ta ise İranlı bir öğrencide virüs tespit edildi. Litvanya ve Hollanda’daki vakaların ise İtalya’dan dönen kişiler olduğu açıklandı. Litvanya’daki hastanın İtalya’nın Verona bölgesinden, Hollanda’daki hastanın ise Lombardije bölgesinden geldiği bildirildi.

Papa’dan ikinci iptal

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Kül Çarşambası ayinine katılan Papa, sık sık öksürürken ve burnunu silerken görülmüştü.

Koronavirüs salgınıyla boğuşan İtalya’da başkent Roma sınırları içinde bulunan Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa Francis’in dün de tüm programlarını iptal ettiği ve ‘evden çalışacağı’ duyuruldu. Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın her zamanki gibi sabah ayinine katıldığını hatta ayin sonunda kilisede bulunanlarla selamlaştığını ancak daha sonra gündemindeki tüm etkinlikleri iptal ettiğini söyledi. Bu, iki gün içinde gelen ikinci iptal oldu. İtalyan basını Papa’nın soğuk algınlığı geçiriyor olabileceğini yazdı. Ancak peş peşe iptaller, koronavirüs nedeniyle büyük endişenin yaşandığı Avrupa’da, salgının Vatikan’a ulaştığı söylentilerine neden oldu.

83 bin kişiye bulaştı

Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 83 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 900’e yaklaştı. Çin ana karasında 2 bin 788, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 2, İran’da 34, İtalya’da 17, Güney Kore’de 13, Japonya’da 9, Fransa’da 2, Tayvan ve Filipinler’de de 1’er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 36 binden fazla kişi ise iyileşmeyi başardı. Çin dışında Kovid-19’un görüldüğü bildirilen ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor: Güney Kore, Japonya, İtalya, İran, Singapur, ABD, Kuveyt, Tayland, Fransa, Bahreyn, Avustralya, Malezya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Vietnam, İngiltere, Kanada, İsveç, Irak, Umman, Rusya, İsviçre, Hindistan, Filipinler, Hırvatistan, Yunanistan, İsrail, Lübnan, Avusturya, Pakistan, Finlandiya, Cezayir, Nepal, Sri Lanka, Kamboçya, Belçika, Mısır, Afganistan, Brezilya, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Estonya, Hollanda, Romanya, Norveç, Danimarka, Yeni Zelanda, Litvanya, Belarus, Azerbaycan.”

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Japonya’da OHAL

Japonya’nın Hokkaido Eyaleti Valisi Naomichi Suzuki, bölgede artış gösteren koronavirüsü vakaları nedeniyle OHAL ilan ettiklerini açıklayarak, vatandaşlara hafta sonu dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Hokkaido, virüsün ülkede en hızlı yayılım gösterdiği bölgelerden biri olarak biliniyor. Öte yandan ülkede virüs teşhisi konulan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 9’a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 933 olarak açıklandı.

MOĞOLİSTAN LİDERİ KARANTİNADA

Khaltmaa Battulga

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga’nın Çin’e yaptığı ziyaretin ardından “ihtiyati tedbir”le başkent Ulanbator’da karantina altına alındığı bildirildi. Battulga ve heyetindeki Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar, Moğolistan’ın Pekin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi D.Gankhuyag, Tümgeneral T. Badral ve diğer yetkililer ihtiyati tedbir olarak 14 günlüğüne karantinaya alındı.

İran’da ölü sayısı 34’e yükseldi

İran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 34’e, vaka sayısı 388’e çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, 73 kişinin ise iyileştiğini söyledi. Vaka sayısında en fazla artışın Tahran ve Gilan eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Cihanpur, virüse yakalananların ortalama 50, hayatını kaybedenlerin de 60 yaşında olduğunu ifade etti. İran’da koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 6 milletvekili de bulunuyor. Öte yandan Çin, Kovid-19 ile mücadeleye destek için İran’a gönderdiği 5 bin kite ilaveten, 20 bin tespit kiti daha gönderdi.

Evcil hayvanlar karantinaya alınacak

Fotoğraf: Arşiv

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip koronavirüs teşhisli hastaların kedi, köpek başta olmak üzere evcil memeli hayvanları 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Radio Television Hong Kong’un (RTHK) haberine göre, kentin hastalık önleme ve kontrol çalışmalarından sorumlu Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, Kovid-19 teşhisli bir hastanın köpeğinde düşük miktarda koronavirüs tespit edilmesi sonrasında kentteki vakaların başta kedi ve köpek olmak üzere evcil memeli hayvanlarının 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıkladı. Merkezin yetkililerinden Dr. Chuang Shuk-kwan, gün içinde düşük miktarda Kovid-19 tespit edilen köpeğin, virüsü sahibinden veya çevreden kapıp kapmadığına dair kesin kanıt bulunmadığını ve olayın nedenini anlamak için daha fazla test yapılacağını bildirdi.

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Güney Kore’de korkutan artış



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden yapılan açıklamada, ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının 2 bini aştığı kaydedildi. Yetkililer, herhangi bir ölümün meydana gelmediğini, toplam ölü sayısının hâlâ 13 olduğunu belirtti. Güney Kore, Kovid-19 vakalarında görülen ani artışla Çin’in ardından en fazla vakanın görüldüğü ülke haline geldi. Bu arada koronavirüs ülkedeki etkinlikleri de etkilemeye devam ediyor. Yeni albümü ‘Map of the Soul:7’ ile hem ön satış (en az 4 milyon) hem satış rekoru kıran BTS grubu, bu yılki dünya turunun Seul ayağını iptal ettiğini duyurdu. Endonezya ise, virüs salgını nedeniyle Seul’deki elçiliğini geçici olarak kapattığını duyurdu.

BAE Bisiklet Turu’na Kovid-19 engeli

Fotoğraf: Arşiv

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen “BAE Tur” bisiklet şampiyonasına, 2 İtalyan takım görevlisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6. etap öncesi son verildi. Turu organize eden Abu Dabi Spor Konseyi’nden yapılan açıklamada, “2 İtalyan görevlide Kovid-19 olarak bilinen koronavirüs tespit edildiği için turun geri kalan bölümü iptal edilmiştir.” ifadesi yer aldı. Tura katılan tüm sporcular ve görevlilerin koronavirüs testine tabi tutulacağı belirtildi. 23 Şubat’ta başlayan ve 7 etapta yapılması planlanan BAE Bisiklet Turu, bugün sona erecekti.