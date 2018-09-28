Kurşunlara kalemle meydan okuyorlar

İsrail zulmü nedeniyle baskı, gözaltı, çatışma, ölüm ve gözyaşının bitmek bilmediği Filistin’de, genç gazeteciler, dünya kamuoyunun dikkatini, ülkelerinde yaşananlara çekmek için çaba gösteriyor. Kimi zaman İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan, kimi zaman görevlerini yaparken darbedilen, fotoğraf makineleri, kameraları zorla ellerinden alınan basın mensupları, yaşadıkları baskıya rağmen Filistin halkının sesi olmayı sürdürmek için direniyor.

Awad

En ağır görev

25 yaşındaki Filistinli muhabir Mohammad Awad, mesleğinde kendisi için en acı deneyimin, şehit olan üç kuzeninin cenazelerinin toprağa verilişini haberleştirmek olduğunu anlatıyor. İsrail zulmü nedeni ile acı ve göz yaşının hakim olduğu Filistin topraklarında bu mesleği sürdürmenin zor olduğunu vurgulayan genç gazeteci, “Filistinli bir gazeteci olarak dünyaya Filistinlilerin yaşamı sevdiğini göstermek istiyorum. Filistinlilerin de güzel yaşama hakkı var” ifadelerini kullandı.

Abuzwied

İkilemde kalıyorlar

Kameraman olarak görev yapan 30 yaşındaki Ahmad Abuzwied de görevlerini yaparken açıkça İsrail’in hedefinde olduklarını belirtiyor. Filistin’de basın mensubu olarak en çok zorlandıkları noktalardan birinin de görevlerini yaparken ikilemde kalmak olduğuna işaret eden Abuzwied, görevlerini yapmakla İsrail askerlerinin gözaltına almaya çalıştığı bir çocuğu kurtarmak arasında kaldıklarını aktardı.