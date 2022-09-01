Kuzey Akım-1’de vanayı kapattı

Rus doğal gazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden sevkiyatlar dün itibarıyla üç günlüğüne durdu. Kuzey Akım’ın yürütücü firması Nord Stream AG’nin yayımladığı verilere göre, boru hattı üzerinden 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirilmesi planlanmıyor. Rus enerji şirketi Gazprom’dan dün yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Akım üzerinden sevkiyatlar tümüyle durduruldu ve bugün doğal gaz kompresör ünitesindeki planlanmış bakım çalışmalarına başlanacak” ifadesi kullanıldı.

19 Ağustos’ta açıklama yapan şirket, Kuzey Akım hattında çalışan tek kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağını bildirmişti. Daha önce de Gazprom, boru hattında kullanılan çeşitli parçaların bakımının yaptırımlar nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle hattan gönderilen doğal gaz miktarını yüzde 80 düşürmüştü.

GAZPROM: BAKIM MECBURİ

Almanya, boru hattında teknik bir sorun olmadığını belirtiyor. Rus şirket ise kompresör istasyonundaki bakım çalışmasının zorunlu olduğunu ve ‘her 1000 saatlik çalışmadan sonra’ yapılması gerektiğini iddia ediyor. Avrupa hükümetleri, Rusya’nın kendisine uygulanan yaptırımlara misilleme olarak kesintiyi uzatabileceğinden endişe ediyor ve Rus lider Vladimir Putin’i enerji kaynaklarını bir silah olarak kullanmakla suçluyor.

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Rusya ise bunu reddediyor ve ihracattaki düşüşten yaptırımları sorumlu tutuyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, doğal gaz sevkiyatlarının yaptırımlardan dolayı durduğunu, Avrupalı siyasilerin attıkları adımlar nedeniyle vatandaşların çok fazla para ödemek zorunda kaldığını söylemişti.

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