Kuzey İrlanda’nın en büyük Protestan kilisesi hakkında vakaları bildirmediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

23:3417/11/2025, Pazartesi
IHA
Fotoğraf: Arşiv
Kuzey İrlanda’da İrlanda Presbiteryen Kilisesi hakkında, 2009-2022 yılları arasında gerekli durumlarda vakaları bildirmediği ve yetersiz kayıt tuttuğu gerekçesiyle polis soruşturması başlatıldı. Kilise, süreçte işbirliği yapacağını açıklarken, polis tüm suçların soruşturulacağını bildirdi.

Kuzey İrlanda’da en büyük Protestan kilisesi olan Presbiteryen Kilisesi hakkında polis soruşturma başlattı.

Kuzey İrlanda’da en büyük Protestan kilisesi olan İrlanda Presbiteryen Kilisesi, 2009 ile 2022 yılları arasında gerekli durumlarda vakaları yasal makamlara bildirmediğini, yetersiz kayıt tuttuğunu ve yardım isteyenlere gerekli karşılığı vermediğini kabul etmesinin ardından hakkında polis tarafından soruşturma başlatıldı. Kilise, soruşturma sürecinde ilgili makamlarla tamamen işbirliği içerisinde olacağını açıkladı.

İrlanda Presbiteryen Kilisesi Genel Kurulu Vekil Sekreteri David Allen, "Bu başarısızlıkların mazur görülemez olduğunu ve hiçbir mazeret gösterilemeyeceğini belirtmeliyim. Presbiteryen Kilisesi adına, derin üzüntü duyuyorum. Öncelikle insanları hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm. Geçmişteki eylemlerimizle veya yapmamız gerekeni yapmamamızla insanları tehlikeye attık ve bazılarının zarar gördüğünü biliyoruz" dedi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kilise hakkında soruşturma açıldığı doğrulanarak, tüm suçların soruşturulacağı, mağdurların sürece erişebilmeleri ve faillerin hesap verebilmelerini sağlamak için yasal ortaklarla birlikte çalışılacağı ifade edildi.


