Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rum Başpiskopos Georgios'tan hadsiz sözler: KKTC'nin 42. yıl dönümünde Türkiye'ye çirkin saldırı

Rum Başpiskopos Georgios'tan hadsiz sözler: KKTC'nin 42. yıl dönümünde Türkiye'ye çirkin saldırı

11:3616/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios.
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios, KKTC'nin kuruluşu nedeniyle yayımladığı mesajda Türkiye'yi hedef alarak, "Türkiye, Kıbrıs adasını kalıcı olarak Türkleştirmek istiyor" dedi.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. yaş gününde skandal ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE, ADA'YI TÜRKLEŞTİRMEK İSTİYOR"

15 Kasım 1983'te kurulan KKTC'nin yasa dışı olduğunu iddia ederek,
"Bugün 42 yıllık yasadışı varlığını dolduran sözde devletin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarında ilan edilmesini kınıyoruz. Bu, Türkiye'nin kalıcı hedefinin Kıbrıs'ın tamamen Türkleştirilmesi olduğunu hâlâ en şüpheci olanlara bile hatırlatan bir yıldönümüdür"
dedi.

"VATANIMIZ 1983'TE AĞIR BİR YARA ALDI"

"15 Kasım 1983, Kıbrıs Helenizmine karşı barışa ve adalete yönelik bir hakaret olmaya devam etmekte ve vatanımızın bedeninde açık bir yara olarak kalmaktadır."
ifadesini kullanan Başpiskopos Georgios, mesajının devamında şunları kaydetti:

"KIBRIS HALKININ YANINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Kıbrıs Kilisesi, Kıbrıs Cumhuriyeti halkının yanında dimdik durmakta, uluslararası kararlar ve insan haklarına saygı temelinde adil ve yaşayabilir bir Kıbrıs çözümünü amaçlayan her çabayı desteklemektedir. Böyle bir çözüm, işgali sona erdirecek ve tüm mülkiyet sahiplerinin ata topraklarına dönmelerine imkân sağlayacaktır.

"ADA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN HER TÜRLÜ EYLEMİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Halkımızı, Tanrı'ya olan inanç ve yüzyıllardır milletimizi destekleyen değerlere bağlılıkla mücadele ruhunu canlı tutmaya çağırıyoruz. Kıbrıs Kilisesi; adaletin, barışın ve adamızın özgürleşmesinin yeniden sağlanması yönündeki her türlü eylemi desteklemeyi bırakmayacaktır."


#Rum
#Ortadoks
#Georgios
#KKTC
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11'inci Yargı Paketi Meclis’e geldi mi? TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?