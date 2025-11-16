Rum Başpiskopos Georgios'tan hadsiz sözler: KKTC'nin 42. yıl dönümünde Türkiye'ye çirkin saldırı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios.
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios, KKTC'nin kuruluşu nedeniyle yayımladığı mesajda Türkiye'yi hedef alarak, "Türkiye, Kıbrıs adasını kalıcı olarak Türkleştirmek istiyor" dedi.
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. yaş gününde skandal ifadeler kullandı.
"TÜRKİYE, ADA'YI TÜRKLEŞTİRMEK İSTİYOR"
15 Kasım 1983'te kurulan KKTC'nin yasa dışı olduğunu iddia ederek,
"Bugün 42 yıllık yasadışı varlığını dolduran sözde devletin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarında ilan edilmesini kınıyoruz. Bu, Türkiye'nin kalıcı hedefinin Kıbrıs'ın tamamen Türkleştirilmesi olduğunu hâlâ en şüpheci olanlara bile hatırlatan bir yıldönümüdür"
dedi.
"VATANIMIZ 1983'TE AĞIR BİR YARA ALDI"
"15 Kasım 1983, Kıbrıs Helenizmine karşı barışa ve adalete yönelik bir hakaret olmaya devam etmekte ve vatanımızın bedeninde açık bir yara olarak kalmaktadır."
ifadesini kullanan Başpiskopos Georgios, mesajının devamında şunları kaydetti:
"KIBRIS HALKININ YANINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
"Kıbrıs Kilisesi, Kıbrıs Cumhuriyeti halkının yanında dimdik durmakta, uluslararası kararlar ve insan haklarına saygı temelinde adil ve yaşayabilir bir Kıbrıs çözümünü amaçlayan her çabayı desteklemektedir. Böyle bir çözüm, işgali sona erdirecek ve tüm mülkiyet sahiplerinin ata topraklarına dönmelerine imkân sağlayacaktır.
"ADA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN HER TÜRLÜ EYLEMİ DESTEKLEYECEĞİZ"
Halkımızı, Tanrı'ya olan inanç ve yüzyıllardır milletimizi destekleyen değerlere bağlılıkla mücadele ruhunu canlı tutmaya çağırıyoruz. Kıbrıs Kilisesi; adaletin, barışın ve adamızın özgürleşmesinin yeniden sağlanması yönündeki her türlü eylemi desteklemeyi bırakmayacaktır."
