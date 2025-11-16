Rum Başpiskopos Georgios'tan hadsiz sözler: KKTC'nin 42. yıl dönümünde Türkiye'ye çirkin saldırı

"Kıbrıs Kilisesi, Kıbrıs Cumhuriyeti halkının yanında dimdik durmakta, uluslararası kararlar ve insan haklarına saygı temelinde adil ve yaşayabilir bir Kıbrıs çözümünü amaçlayan her çabayı desteklemektedir. Böyle bir çözüm, işgali sona erdirecek ve tüm mülkiyet sahiplerinin ata topraklarına dönmelerine imkân sağlayacaktır.