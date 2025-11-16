Kıbrıs’ta 42. yıl coşkusu

KKTC, 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı Lefkoşa’da törenlerle kutladı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk’ünün eşitlik, egemenlik ve barış mücadelesine vurgu yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm kentlerde düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sabah tebriklerini kabul etmesiyle başlayan program, Atatürk Anıtı’ndaki çelenk sunma töreni ve resmi geçit ile devam etti.
RENKLİ KUTLAMALAR
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, konuk heyetler ve vatandaşlar katıldı. Askeri birliklerin, öğrencilerin ve zırhlı araçların geçişi izleyicilerden alkış aldı. Ülke genelinde de Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de benzer törenler düzenlenirken, Türk savaş gemileri limanlarda halkın ziyaretine açıldı. Türk Yıldızları’nın Girne semalarındaki gösterisi ise kutlamalara renk kattı.
MASADAN KAÇAN TARAF DEĞİLİZ
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Ada’daki varlığını ve kimliğini koruma mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Güney Kıbrıs’ın silahlanma ve ikili anlaşmalarla gerilimi tırmandırdığına dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı masadan kaçan taraf olmamıştır, olmayacaktır” dedi.
YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin kararlılıkla süreceğini vurguladı. “Herkes bilsin ki Kıbrıs Türk halkının davası bizim de davamızdır” diyen Yılmaz, Türkiye’nin KKTC’nin her alanda güçlenmesi için yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Kutlamalar gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürdü.
Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42. yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Milli davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz.”