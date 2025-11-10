KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım'da Türkiye'ye gerçekleştireceğini açıkladı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması şu şekilde;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır.
