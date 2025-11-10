Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye geliyor

16:1010/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım'da Türkiye'ye gerçekleştireceğini açıkladı.


İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması şu şekilde;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır.





#KKTC
#Tufan Erhürman
#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımları başladı: İş ilanları yayımlandı! KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurum hangileri?