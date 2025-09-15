Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kuzey Kore ABD'ye resti çekti: Nükleer silah devleti statümüz vazgeçilemez

Kuzey Kore ABD'ye resti çekti: Nükleer silah devleti statümüz vazgeçilemez

12:3915/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kuzey Kore, nükleer devlet statülerinin geri döndürülemeyeceğini bildirdi.
Kuzey Kore, nükleer devlet statülerinin geri döndürülemeyeceğini bildirdi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, ABD ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEA) yaptığı "nükleer silahsızlanma" çağrılarına sert tepki gösterilerek, "Kuzey Kore’nin yasalarıyla güvence altına aldığı ‘nükleer silah devleti’ statüsü artık vazgeçilemez hale gelmiştir" denildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için çağrıda bulunduğu hatırlatıldı.

ABD'nin Pyongyang'ın iç işlerine açıkça müdahalede bulunarak egemenliğini ihlal eden bu kışkırtıcı eyleminin şiddetle kınandığı ve yol açacağı sonuçlardan endişe duyulduğu belirtilen açıklamada,
"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore), devletin en üst ve temel yasasında kalıcı olarak belirtilen nükleer silah devleti konumu, geri döndürülemez hale gelmiştir"
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip bulunmasının, ABD'nin nükleer tehdidine karşı devletin egemenliğini ve güvenliğini savunmak ve güç dengesini sağlamak için kaçınılmaz seçenek olduğu, küresel barış ve istikrarı garanti altına almada kilit rol oynadığı savunuldu.

Washington yönetiminin "radikal" nükleer silahlanma hamleleriyle uluslararası nükleer silahsızlanma rejimini baltaladığı öne sürülen açıklamada,
"ABD'nin bu hegemonya arayışı, uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu en ciddi tehdittir
" ifadesi kullanıldı.


#ABD
#Kuzey Kore
#nükleer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı CTE 5 bin personel alımı sonuçları