Kuzey Kore ABD'ye resti çekti: Nükleer silah devleti statümüz vazgeçilemez

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, ABD ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEA) yaptığı "nükleer silahsızlanma" çağrılarına sert tepki gösterilerek, "Kuzey Kore’nin yasalarıyla güvence altına aldığı ‘nükleer silah devleti’ statüsü artık vazgeçilemez hale gelmiştir" denildi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için çağrıda bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip bulunmasının, ABD'nin nükleer tehdidine karşı devletin egemenliğini ve güvenliğini savunmak ve güç dengesini sağlamak için kaçınılmaz seçenek olduğu, küresel barış ve istikrarı garanti altına almada kilit rol oynadığı savunuldu.