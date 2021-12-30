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ASYA

Kuzey Kore askerlerine uyarı: Kim Jong-Un'a daha fazla sadakat gösterin

Kuzey Kore, askerlerden ülkenin lideri Kim Yong-un’un arkasında durmalarını ve liderlerini canları pahasına savunmalarını istedi.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Kore askerlerine uyarı: Kim Jong-Una daha fazla sadakat gösterin
Kuzey Kore askerlerine uyarı.

Kuzey Kore, askerlerden ülkenin lideri Kim Jong-un’un arkasında durmalarını ve liderlerini canları pahasına savunmalarını istedi.

"ASKERLER KİM JONG-U KORUYAN KALE GİBİ OLMALI"

Kim'in ordunun başkomutanlığına yükselişinin 10'uncu yıl dönümünde, Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan makalede, askerlerin ve komutanların, Kim'i canları pahasına koruyan dayanıklı bir kale ve kurşun geçirmez duvarlar gibi olması gerektiği bildirildi.

MODERN ORDU ÇAĞRISI

Makalede, devletin ve halkın güvenilir bir koruyucusu olarak hizmet eden, daha modern ve gelişmiş bir ordu inşa edilmesi için çağrıda bulunuldu.

Bunun yanı sıra Kuzey Kore askeri birliklerinin ve halkının güçlü bir sosyalist ülke kurmak için Kim'in liderliğini desteklemesi gerektiği belirtildi.

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