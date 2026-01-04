Kuzey Kore Doğu Denizi istikametine 2 balistik füze fırlattı

Kuzey Kore, yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi. Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Pyongyang yönetimi Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine en az 2 balistik füze fırlattı. Yerel saatle 07.54 ve 08.05’te Kuzey Kore’nin batı kıyısından fırlatılan füzelerin 50 kilometrelik maksimum irtifaya ulaştığı ve 900 ile 950 kilometre yol kat ettiği belirtildi. Füzelerin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğü aktarılırken, ilk belirlemelere göre bölgedeki deniz veya hava araçlarında herhangi bir hasar meydana gelmediği kaydedildi.

"Barış ve güvenliğe yönelik tehdit"

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadıklarını belirterek, "Kuzey Kore’nin bu eylemleri, hem ülkemizin hem de uluslararası toplumun barış ve güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı. Füzelerin düzensiz yörüngeler izlemiş olabileceğini kaydeden Koizumi, detaylı analiz için ABD ve Güney Kore ile yakın işbirliğini sürdürdüklerini vurguladı.

"Birden fazla balistik füze tespit edildi"

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Pyongyang yönetiminin yerel saatle 07.50 sıralarında Doğu Denizi istikametine birden fazla balistik füze fırlattığı belirtildi. Yaklaşık 900 kilometre uçan füzelerin denize düştüğü aktarılırken, Güney Kore’nin ABD ile iş birliği içinde detaylı analiz çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

"Bizim ya da müttefiklerimiz için acil tehdit oluşturmuyor"

ABD Kore Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada da, Kuzey Kore’nin son füze denemesinin bölgedeki müttefiklerle işbirliği içinde yakından takip edildiği belirtilerek, "Mevcut değerlendirmelere göre, bu olay ABD personeli veya toprakları ya da müttefiklerimiz için acil bir tehdit oluşturmamaktadır. ABD, kendi topraklarının ve bölgedeki müttefiklerinin savunmasına olan bağlılığını sürdürmektedir" denildi.

Zamanlaması dikkat çekti

Kuzey Kore’nin son füze denemesinin Venezuela’ya yönelik ABD saldırılarının ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanarak ABD’ye götürülmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.