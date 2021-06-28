Dünya Kuzey Kore lideri Kimin kilo kaybı halkı şaşırttı
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim'in kilo kaybı halkı şaşırttı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaşadığı kilo kaybı nedeniyle ülke halkının liderin sağlığı hakkında endişelendiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kore lideri Kimin kilo kaybı halkı şaşırttı
Kim Jong Un.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaşadığı kilo kaybı nedeniyle ülke halkının liderin sağlığı hakkında endişelendiği ileri sürüldü.

Voice of America'nın Güney Kore haber ajansı Yonhap'a dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore resmi devlet televizyonunun halk ile gerçekleştirdiği röportajda bazı vatandaşlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

HERKES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Kim'in zayıfladığını görenlerin üzüntü içerisinde olduğunu belirten bir vatandaş, bu duruma şahit olan herkesin "gözyaşlarına boğulduğunu" ifade etti.

Güney Kore medyasında, vatandaşların ifadelerinin Kim’in sağlığı hakkında endişeleri yansıttığı öne sürüldü.

Resmi devlet televizyonunda Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, uzmanlar görüntülerin Pyongyang yönetiminin ülke liderinin değişen fiziki görünümünü kabullenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Leeds Üniversitesi Modern Kore uzmanı Aidan Foster-Carter, ülke liderinin gözle görülür kilo kaybının herkesin bildiği ancak konuşmaktan kaçındığı bir durum olduğunu ancak Kuzey Kore liderinin eskisinden daha iyi göründüğünü belirtti.

KEMER SIKMA MESAJI

Bazı uzmanlar, Kim’in zayıflamış görüntüsünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik darboğaz yaşayan ülkenin sakinlerine yönelik "kemer sıkma" mesajı olabileceğini de ifade ederken, Kim'in sağlık duruma dair şüphelere dikkati çekti.

Bu ay başında ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin bir toplantısında görüntülenen Kim’in önemli miktarda kilo kaybına uğradığı söylentileri çıkmıştı.

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