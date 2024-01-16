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Dünya

Lafarge’a ikinci bomba

MİT, PKK/PYD’nin tünellerine beton sağlayan sabıkalı Fransız beton şirketi Lafarge’ın PKK tarafından kullanılan tesislerini vurdu. Çıkan yangın söndürülmeye çalışılırken SİHA’lar tesisi yeniden bombaladı. Suriye'nin Ayn el-Arab (Kobani) şehrinde bulunan Lafarge’ın faaliyetlerine devam edebilmek için DEAŞ’a milyonlarca dolar verdiği ortaya çıkmıştı. ABD askerleri ve PKK/YPG’nin de kullandığı tesisler yılbaşından bu yana tamamen PKK’nın kontrolüne geçti. Fabrika yetkilileri ise bölgeyi terk etti.

Canberk Doğan
04:00 - 16/01/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 01:56 - 16/01/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terör örgütü PKK/PYD’nin tünellerine beton sağlayan sabıkalı Fransız beton şirketi yeniden vuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), pazar günü öğle saatlerinde Ayn el-Arab’ın (Kobani) güneyindeki yerleşkeye yuvalanan PKK/YPG’lileri hedef aldı. Çıkan yangın söndürülürken, tesis SİHA ile bir daha vuruldu. MİT son 4 günde ayrıca PKK/YPG’nin Halep, Haseke ve Rakka’da terör merkezi haline getirdiği, aralarında kritik altyapı tesisi ve sözde yol kontrol noktalarının bulunduğu onlarca hedefi de imha etti. Haseke’nin Rumeylan beldesinde Avde petrol sahası, Kamışlı’da terör örgütünün Ali Ferro yolundaki merkez binası, Kahtaniyye, Malikiyye, Rumeylan’da PKK/YPG’lilerin terör eylemlerine kaynak sağlayan petrol ve doğal gaz tesisleri yerle bir edildi. Hedef alınan PKK/YPG’ye ait bazı tesislerin altında örgütün tünel ağının giriş ve çıkış noktalarını yer aldığı belirtildi.

TESİSİN YAKININDA PKK KAMPI VAR

Fransız çimento devi Lafarge’ın Suriye’nin Ayn el-Arab bölgesinde bulunan tesisi, ABD askerlerince üs olarak kullanılıyordu. PKK/YPG’nin 2015’ten bu yana sözde askeri karargah olarak kullandığı tesis, yılbaşından bu yana tamamen PKK’nın kontrolüne geçmişti. Fabrika yetkililerinin ocak ayı itibarıyla bölgeyi tamamen terk ettiğini belirten kaynaklar, PKK’nın bölgeye çok yakın bir noktada kampı bulunduğu bilgisini verdi. Fransız çimento şirketi, Suriye’deki faaliyetlerine devam edebilmek için DEAŞ dahil örgütlere milyonlarca avro ödeme yapıyordu. Şirket ekim ayında, ABD adalet sistemiyle anlaşmaya vararak 2013 ve 2014’te DEAŞ’la iş birliği suçunu ve 778 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. PKK/YPG, Türkiye’nin askeri harekat olasılıklarının arttığı dönemde, işgal ettiği yerleri koalisyon kontrolünde gibi gösterip Türkiye’yi caydırmayı deniyor.

15 dakika arayla patlama

PKK/YPG’nin kontrolündeki Suriye’nin Kamışlı kentinde, dün sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu. 15 dakika arayla gerçekleşen 2 patlamanın ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi. O anlar, Kamışlı’nın sınır komşusu Mardin Nusaybin’den de görüntülendi.

23 hedef daha yerle bir

Türk Silahlı Kuvvetleri dün akşam da 23 terör hedefini imha etti. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyinde örgütün gelir elde etmek maksatlı kullandığı tesisler vuruldu.



#Lafarge
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