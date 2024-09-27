Lara van Druten: First Lady Emine Erdoğan bu rolde canını dişine taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi küresel ölçekte de karşılık buldu. Yedinci yılını tamamlayan proje, bu süre zarfında uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak Birleşmiş Milletler (BM) seviyesinde destek gördü. Türkiye'nin ön ayak olduğu küresel projeden övgüyle bahseden Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyesi ve Hollanda merkezli "Atık Dönüştürücüleri" adlı organizasyonun kurucusu ve CEO Lara van Druten, "First Lady Emine Erdoğan’ın bu rolde gerçekten canını dişine taktığını ve inanılmaz derecede cesur olduğunu düşünüyorum." dedi.
Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 26 Eylül 2017'de başlatıldı.
Guterres'in teklifiyle Emine Erdoğan kurulun başkanlığını üstlendi
Yedinci yılını tamamlayan proje, bu süre zarfında uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak Birleşmiş Milletler (BM) seviyesinde destek gördü. Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak 2022'nin eylül ayında katıldığı BM Genel Kurulunda 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.
"Önümüzdeki 20 yıl geri dönülemez noktanın önüne geçmek için kritik"
Atık sektörünün en fazla metan gazı emisyonuna neden olan sektörlerden biri olduğunu ve metanın karbondioksitten çok daha güçlü bir şekilde iklimi etkilediğini belirten Van Druten, küresel ısınmayı en hızlı ve en etkili şekilde yavaşlatmanın metan gazı salımlarının düşürülmesinden geçtiğini ifade etti.
"Bir kilogram gıda atığı 25 bin plastik şişeye bedel"
Gıda atığını yerinde dönüştürüyorlar
Kurucusu olduğu Atık Dönüştürücüleri adlı organizasyonun, gıda atıklarının dönüşümünü merkeze koyan bir girişim olduğunu bildiren Van Druten, bu girişim kapsamında yaklaşık 6 metrelik konteynerlerin içine kurdukları düzenekler sayesinde, bir tesisten çıkan gıda atığını enerji ya da kaynağa dönüştürerek yeniden bu tesisin kullanımına sunduklarını anlattı.
Kullanıcılarının 1 kilogram gıda atığını dönüştürerek ortalama 5,11 kilogram karbondioksit eş değeri emisyonun önüne geçtiklerine dikkati çeken Van Druten, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Portekiz ve Sierra Leone'de faaliyet gösterdikleri bilgisini verdi.
"İlerleme, makul olmayan insanlara bağlıdır"
"Yazar George Bernard Shaw’ın çok sevdiğim bir sözü var, ‘Makul insanlar kendilerini dünyaya uydururlar. Makul olmayan insanlar ise dünyayı kendilerine uydurmaya çalışırlar. Bu yüzden ilerleme, makul olmayan insanlara bağlıdır.’ Danışma Kurulunda şaşırtıcı bulduğum şeylerden biri bu, BM’nin bu ilerlemeyi sağlayacak makul olmayan insanları bir araya getirmesi. Kurul üyeleri dünyamızı daha yeşil, daha adil ve daha iyi hale getirme konusunda kararlı insanlardan oluşuyor. Bu danışma kurulunun bir parçası olmak gerçekten bir onur."
Kurul üyelerinin bazılarının özel sektör, bazılarının akademi, bazılarının siyaset bilimi geçmişi olduğuna ve bu durumun çalışmaları yürütmekte bütünleyici bir etki sağladığına değinen Van Druten, bu sayede projenin hem finansal, hem çevresel yönlerine bakabildiklerinin altını çizdi.