Lara van Druten: First Lady Emine Erdoğan bu rolde canını dişine taktı

Küresel olarak ürettiğimiz gıdanın üçte biri atık oluyor. Eğer küresel gıda atığı bir ülke olsaydı ABD ve Çin’in ardından en çok karbondioksit üreten üçüncü ülke olurdu. Atık denince insanların aklına ilk önce plastik geliyor, daha az bilinen bir gerçek ise bir kilogram gıda atığını çöpe attığınızda çöplüklerdeki 25 bin plastik şişenin neden olduğu karbondioksite eş değer bir salım gerçekleştirmesi. Eğer bir değişim yapmak istiyorsak hiç düşünmeden üzerinde çalışmamız gereken konu gıda atıkları.