Latin Amerika'da maymun çiçeğinden ilk ölüm Brezilya'da oldu

Hayat

Rasim Özdenören ile sinema muhabbeti

Rasim Özdenören’in düşünce dünyasını ve Anadolu kültürüne katkısını yorumlarken sinemayı dışarıda bırakmak mümkün değil. İyi bir sinema izleyicisi idi. En son birkaç yıl önce bir belgesel için bize evini açtığında da konu sinemaya gelmişti ve uzun uzun konuşmuştuk. Bu sohbetten aktarılması gerekenler var.