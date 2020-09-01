​Lavrov PKK’yı ağırladı: Rusya ve PKK/YPG arasında beş maddelik anlaşma imzalandı ​ ​

İlham Amed (soldan dört) Sergey Lavrov (soldan beş) Sanharib Barsoum (en sağ) Sihanok Dibo (sağdan bir)

Son 1 yıldır terör örgütüPKK/YPG ile Şam’daki Esed rejimi arasında arabuluculuk yapan Rusya, işi bir adım daha öteye taşıdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, PKK/YPG’nin elebaşlarından İlham Amed başkanlığındaki bir heyeti cuma günü Moskova’da üst düzey bir protokolle ağırladı.

Rusya ve PKK/YPG arasında beş maddelik anlaşma imzalandı

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ÖZERKLİK İSTEDİLER

Heyette, terör örgütünün güdümündeki sözde Demokratik Suriye Meclisi üyeleri Sanharib Barsoum, Sihanok Dibo ve Hikmet Habib yer aldı. PKK’lı heyet, 3 gündür devam eden temas kapsamında Suriye rejimi ve Moskova’ya yakınlığı bilinen Suriye Halkın İradesi Partisi Başkanı Kadri Cemil ile bir anlaşma imzalandı. Moskova’nın da desteklediği anlaşmada taraflar, Suriye’nin ‘özerk bir yapı il yönetilmesi” ve Suriye’deki PKK yapılanmasının “Cenevre’deki anayasa görüşmelerinde temsil edilmesi konusunda” anlaştı.

YPG REJİM ORDUSUNA KATILSIN

5 maddelik anlaşmada ayrıca terör örgütü PKK/YPG’nin askeri yapılanmasının uzlaşma ile Suriye ordusuna dahil edilmesi gerektiği ifade edildi. Yerel kaynaklar Kadri Cemil’in Rusya ve rejime çok yakın bir isim olduğunu, bu nedenle bu anlaşanın rejim ile yapılacak pazarlıkların çerçevesini oluşturabileceğini ifade etti. PKK/PYG heyeti bu görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmesinde Cenevre’de süren Anayasa Komite çalışmaları ile rejim ile PKK/YPG arasında yürütülen müzakereler ele alındı.

GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı: Rusya’dan PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz

ANKARA’DAN SERT UYARI

Ankara, PKK/YPG’nin Moskova’da ağırlanmasına sert bir açıklama ile tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu’na davet edilmesinin ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesinin kaygıyla karşılandığı kaydedildi. Açıklamada, PKK/YPG’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne kastettiği vurgulanarak, “PKK/YPG, izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye’nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüdür” ifadeleri kullanıldı.

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ASTANA HATIRLATMASI

Açıklamada, Rusya’nın Astana formatındaki toplantılarda verilen taahhütlere uygun hareket etmesinin beklendiği bildirilerek, şunlar kaydedildi: “Rusya Federasyonu’ndan, Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz. Bu konudaki tepkimiz, siyasi istişareler için Moskova’yı ziyaret etmekte olan Bakan Yardımcımız Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz tarafından da Rus makamlarına aktarılacaktır.”