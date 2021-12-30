Libya Başbakanı ertelenen seçimlerin ardından ilk kez Bakanlar Kurulunu topladı

İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi daha yıktı

İşgalci İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yerle bir etti. İsrail'in Kudüs Belediyesi'ne bağlı iş makineleri, Doğu Kudüs'ün Sevahire ve Silvan beldelerinde İsrail güçlerinin himayesinde Filistinlilere ait 2 evi yıktı.



Evlerin, inşaat ruhsatları olmadığı bahanesiyle yıkıldığı belirtildi.



Sevahire'deki yıkıma direnen Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanırken, İsrail polisi göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.



Resmi Filistin Enformasyon Merkezi'nin verilerine göre, İsrail'in 1967 işgalinden bu yana Kudüs'te yıktığı ev sayısının bin 900'den fazla olduğu kaydediliyor.