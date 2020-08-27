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Dünya Libyada yakalanan uyuşturucu çetesi Hafterin Türkiyeye karşı uyguladığı provokasyon planlarını itiraf etti
AFRİKA

Libya haberleri: Libya’da yakalanan uyuşturucu çetesi Hafter’in provokasyon planlarını itiraf etti

Libya’da yakalanan uyuşturucu çetesi Hafter’in Türkiye'ye karşı uyguladığı provokasyon planlarını itiraf etti

Libya'da UMH'ye bağlı polis güçlerinin yakaladığı 18 kişilik uyuşturucu çetesi, darbeci Hafter’in Türkiye'ye karşı uyguladığı karanlık planlarını itiraf etti. Çete üyeleri Hafter’e bağlı olduklarını ve bin 'Dinar' karşılığı geçtiğimiz ay Libya'da yapılan gösterilerde UMH ve Türkiye aleyhine slogan atarak göstericileri provoke ettiklerini itiraf ettiler.

Haber Merkezi DHA
Libya'da uyuşturucu çetesinin para karşılığı provoke ettiği gösteri.
Libya'da uyuşturucu çetesinin para karşılığı provoke ettiği gösteri.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı polis güçleri Trablus Şehitler Meydanı yakınlarındaki Evvel September Caddesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapan çetelere yönelik operasyon düzenledi.

DHA
Libya'da provoke edilen gösterilerden bir kare...

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PARA KARŞILIĞI GÖSTERİCİLERİ PROVOKE ETMİŞLER

  • Gözaltına alınan 18 kişilik uyuşturucu çetesi sorgusunda, Halife Hafter’e bağlı olduklarını, geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan gösterilerde UMH ve Türkiye aleyhine sloganlar atarak göstericileri provoke ettiklerini itiraf etti.

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UYUŞTURUCUYU HAFTER’İN MİLİTANLARI VERDİ

Uyuşturucu çetesi üyeleri sorgularında gösterilerde kendilerine çevreye ve insanlara zarar vermeleri talimatı verildiğini anlatarak, amaçlarının yaşanacak tüm olaylardan da UMH güçlerinin sorumlu gösterilmesi olduğunu söylediler. Uyuşturucuları Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) temin ettiğini de anlatan çete üyeleri, gösterilere katılanlara bin Dinar ödeme yapıldığını da itiraf ettiler.

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