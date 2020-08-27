Libya’da yakalanan uyuşturucu çetesi Hafter’in Türkiye'ye karşı uyguladığı provokasyon planlarını itiraf etti

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Uzmanlar uyarıyor: Üniversite yerleşme belgenizi sosyal medyada teşhir etmeyin

Milyonlarca üniversite adayının beklediği gün geldi. Sınav maratonunda ter döken öğrencilerin, yaptıkları tercih doğrultusunda yerleştikleri üniversite ve bölümler açıklandı. Pek çok kişi, sevincini yerleşme belgesini sosyal medyada paylaşarak ifade etti. Ancak uzmanlara göre bu durum kişisel verilerin ifşasıyla başlayan pek çok tehlikeyi beraberinde getiriyor.