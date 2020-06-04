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Dünya Libya Hükümeti Trablusun tüm idari sınırlarının kontrolü sağlandı
AFRİKA

Libya Hükümeti: Trablus'un tüm idari sınırlarının kontrolü sağlandı

Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus’un tüm idari sınırlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağlamıştı.
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağlamıştı.

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor.

  • Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, başkent Trablus’un tüm idari sınırlarının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldı.

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3 BÖLGE DAHA KURTARILDI

DHA’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Kasr bin Gashir ilçesi ve güneyindeki Soug Al Khimes ile birlikte Wadi al-Rabi bölgesinin de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldığı aktarıldı.

Trablus Havaalanı darbeci Hafter’den geri alındı: Sevinç anları kameraya yansıdı
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Trablus Havaalanı darbeci Hafter’den geri alındı: Sevinç anları kameraya yansıdı
Libya Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, darbeci Hafter milislerinin işgalinde bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı'nı kontrol altına aldı. UMH güçlerinin Trablus Uluslararası Havaalanı'nda yaşadıkları sevinç anları kameraya yansıdı.

ORDU KOMUTANI: HAFTER BÖLGEDEN KISA SÜREDE TEMİZLENECEK

Açıklamalarda bulunan UMH ordusunun güney Trablus’taki komutanlarından Ali Abu Ziyan, UMH birliklerinin Kasr bin Gashir ilçesine giriş yaptığını ve Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’un güney bölgesinden kısa sürede temizleneceğini söylemişti.

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TRANBLUS HAVALİMANI’NDA KONTROL UMH BİRLİKLERİNE GEÇTİ

Libya ordusu, dün yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağladığını duyurmuştu.

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