Libya Hükümeti: Trablus'un tüm idari sınırlarının kontrolü sağlandı

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, başkent Trablus’un tüm idari sınırlarının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldı.

DÜNYA Libya ordusu, Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini darbeci Hafter milislerinden temizlendi

3 BÖLGE DAHA KURTARILDI

DHA’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Kasr bin Gashir ilçesi ve güneyindeki Soug Al Khimes ile birlikte Wadi al-Rabi bölgesinin de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldığı aktarıldı.

OYNAT Trablus Havaalanı darbeci Hafter’den geri alındı: Sevinç anları kameraya yansıdı Libya Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, darbeci Hafter milislerinin işgalinde bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı'nı kontrol altına aldı. UMH güçlerinin Trablus Uluslararası Havaalanı'nda yaşadıkları sevinç anları kameraya yansıdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ORDU KOMUTANI: HAFTER BÖLGEDEN KISA SÜREDE TEMİZLENECEK

Açıklamalarda bulunan UMH ordusunun güney Trablus’taki komutanlarından Ali Abu Ziyan, UMH birliklerinin Kasr bin Gashir ilçesine giriş yaptığını ve Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’un güney bölgesinden kısa sürede temizleneceğini söylemişti.

DÜNYA BAE, Hafter'e destek için Libya petrolünü illegal yollarla satmaya çalışıyor

TRANBLUS HAVALİMANI’NDA KONTROL UMH BİRLİKLERİNE GEÇTİ

Libya ordusu, dün yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağladığını duyurmuştu.

DÜNYA Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Libya'da siyasi geçişten yanayız

DÜNYA Libya’da Hafter temizliği: Trablus Havalimanı tamam