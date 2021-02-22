Dünya Libyada Başağaya suikast girişimi
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​Libya’da Başağa’ya suikast girişimi​

Libya’da Başağa’ya suikast girişimi

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın konvoyuna başkent Trablus’ta silahlı saldırı düzenlendi. Başağa, suikast girişiminden yara almadan kurtuldu, 1 saldırgan ölü, 2’si ise sağ ele geçirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fethi Başağa
Fethi Başağa

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın bulunduğu konvoya başkent Trablus’ta silahlı saldırı düzenlendi. Başağa, suikast girişiminden yara almadan kurtuldu, saldırıyı yapan gruptan 1 kişi öldürülürken 2 kişi sağ yakalandı. Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başağa’nın yerel saatle 15.00 (TSİ 16.00) civarında Trablus’un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken, seyir halindeki konvoyuna ağır silahlı bir pikap araçtan makineli silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

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Çatışma anı çevredekilerin cep telefonları tarafından anbean görüntülendi.

KORUMALAR MÜDAHALE ETTİ

Başağa’nın saldırıdan “hiçbir zarar görmeden” kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Korumalarının saldırının yapıldığı araca müdahale ettiği aktarılan açıklamada, silahlı grupla çatışmaya girilmesi sonucu bir korumanın yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı bilgisi verildi. Açıklamada ayrıca konunun Başsavcılığa aktarıldığı ve saldırının faillerinden hesap sorulması için yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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