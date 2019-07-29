Libya'da çocuklar zorla silah altına alınıyor

İngiltere Merkezli Middle East Eye sitesi, Libya’da Halife Hafter’e bağlı milislerin Trablus’a başlattıkları saldırıda, ön saflarda çocukları kullandığını ortaya çıkardı.

Sitenin yayımladığı videoda, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri tarafından yakalanan Hafter saflarında savaşan çocuklar görülüyor.

Uluslararası hukuka aykırı olarak silah altına alınan çocuklar, silah altına alınmaları konusunda sorumlunun Halife Hafter’in oğlu Halid Hafter olduğunu söyledi.

Hafter’in oğlu Halid.

Katılmayı reddedenler gözaltına alınıyor

Hafter’in oğlu Halid’in başında olduğu 107’inci Tugaya katılmaları için zorlandıklarını belirten çocuklar, kendilerine ilk başta sadece askeri törenlere katılacaklarının söylendiğini aktardı.

Trt Haber'in Middle East Eye dayandırdığı habere göre, çocuklar, milis güçlerin yanında savaşmayı reddedenlerin ise Hafter’e bağlı askeri polis tarafından gözaltına alındığını kaydetti.

Çocukları kandırıp, savaşın ön cephelerine sürüyorlar.

Aylardır Trablus'a saldırıyor

Geçtiğimiz nisan ayında da UMH İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya sitelerinde paylaştığı fotoğraf ve videolar ile Hafter'in çocukları savaşın ön cephelerine sürdüğünü ileri sürmüştü.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

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