Dünya Libyadaki çatışmalarda Haftere ağır darbe 10 milisi öldürüldü
AFRİKA

Libya'daki çatışmalarda Hafter'e ağır darbe: 10 milisi öldürüldü

Libya'da başkent Trablus'u işgal etmek için harekata geçen darbeci Hafter'e çıkan çatışmalarda ağır bir darbe vuruldu. Trablus Havaalanı yolu üzerindeki El-Furusiyye köprüsüne sızan Hafter milislerine karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 10 milisin öldürüldüğü, 12 askeri aracın da kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Hafter
Hafter

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'taki çatışmalarda darbeci General Halife Hafter milislerinden 10'unun öldürüldüğünü duyurdu.

SIZMA HAREKATINDA ÖLDÜRÜLDÜLER

UMH sözcüsü Muhammed Kununu, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'ndeki açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 4 tankla desteklenen Hafter milislerinin Trablus Havaalanı yolu üzerindeki El-Furusiyye köprüsüne sızdığını belirtti.

  • Kununu, hükümet güçlerinin, bölgeye sızan Hafter milislerine karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 10 milisin öldürüldüğünü, 12 askeri aracın da kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkenti kontrol edeceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri ise Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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