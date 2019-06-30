Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki Türk vatandaşlarının kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi 30 Haziran 2019, 22:52 Son Güncelleme: 30 Haziran 2019, 22:55 AA