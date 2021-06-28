Dünya Londrada metro istasyonunda yangın
AVRUPA

Londra'da metro istasyonunda yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir metro istasyonunda yangın çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dumanların büyük bir alanı sardığı ve Londra'nın uzak bölgelerinden de görüldüğü anlaşılıyor. Yetkilerin açıklamasına göre, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı.

Haber Merkezi Diğer
Londrada metro istasyonunda yangın
Londra'da metro istasyonunda yangın.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkilerin açıklamasına göre, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı.

DUMANDAN UZAK DURUN ÇAĞRISI

Yangın 13.45 civarında başladı. Elephan ve Castle durağından yayılan dumanlar şehrin uzak bölgelerinden de görüldü.

Yangına müdahale etmek için onlarca itfaiye aracı görevlendirildi.

BÜYÜK BİR ALANI SARDI

Sosyal medyada yer alan fotoğraf ve videolarda yangından çıkan dumanların büyük bir alanı sardığı görüldü.

Londra'da Elephant and Castle tren istasyonunda patlama
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Londra'da Elephant and Castle tren istasyonunda patlama
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