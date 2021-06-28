Londra'da metro istasyonunda yangın.

Spor

Evertonlı taraftarlar Rafael Benitez'in evinin önüne pankart açtı: Sakın imzalama

Adı Fenerbahçe ile de anılan Rafael Benitez, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile anlaşmak üzere. Fakat İngiliz taraftarlar, İspanyol hocanın takımın başına geçmesini istemiyor. Hatta bazı Evertonlı taraftarlar, Benitez'in evinin önüne tepki olarak pankart bile açtı.