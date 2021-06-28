Londra'da metro istasyonunda yangın.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkilerin açıklamasına göre, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı.
DUMANDAN UZAK DURUN ÇAĞRISI
Yangın 13.45 civarında başladı. Elephan ve Castle durağından yayılan dumanlar şehrin uzak bölgelerinden de görüldü.
Yangına müdahale etmek için onlarca itfaiye aracı görevlendirildi.
BÜYÜK BİR ALANI SARDI
Sosyal medyada yer alan fotoğraf ve videolarda yangından çıkan dumanların büyük bir alanı sardığı görüldü.