Louvre'de güvenlik önlemleri artırıldı: Demir parmaklıklar yerleştirildi

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, ekim ayında gerçekleşen ve Fransız kraliyet mücevherlerinin çalındığı soygunun ardından Apollo Galerisi’ndeki pencerelere metal parmaklıklar yerleştirdi. Müze yetkilileri, yapılan çalışmayla galerinin yüksek pencerelerinin güvence altına alındığını bildirdi. Açıklamada, gelecek yıldan itibaren, geçen hafta imzalanan ve duyurulan güvenlik ekipmanının ilk bölümü kapsamında 100 kameranın müze çevresine konuşlandırılacağı belirtildi.