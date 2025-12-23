Yeni Şafak
Louvre'de güvenlik önlemleri artırıldı: Demir parmaklıklar yerleştirildi

17:2623/12/2025, mardi
DHA
Louvre Müzesi
Louvre Müzesi

Fransa'daki Louvre Müzesi’nin, Apollo Galerisi’ndeki pencereleri metal parmaklıklarla güçlendirildi.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, ekim ayında gerçekleşen ve Fransız kraliyet mücevherlerinin çalındığı soygunun ardından Apollo Galerisi’ndeki pencerelere metal parmaklıklar yerleştirdi. Müze yetkilileri, yapılan çalışmayla galerinin yüksek pencerelerinin güvence altına alındığını bildirdi. Açıklamada, gelecek yıldan itibaren, geçen hafta imzalanan ve duyurulan güvenlik ekipmanının ilk bölümü kapsamında 100 kameranın müze çevresine konuşlandırılacağı belirtildi.

Parmaklıklar yıllar önce kaldırılmıştı

Louvre Direktörü Laurence des Cars, Apollo Galerisi’ndeki restorasyon çalışmaları sırasında 2003-2004 yıllarında kaldırılan parmaklıkların “Noel’den önce” yeniden takılacağını söylemişti.

Alınan bu önlem, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinde son aylarda uygulamaya konulan güvenlik tedbirlerinin son halkası oldu.





