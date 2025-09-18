Lübnan Başbakanı Selam'dan uluslararası topluma çağrı: İsrail’e baskı yapın

“Özellikle de saldırıların durdurulması anlaşmasına destek olan ülkelerden (ABD ve Fransa) İsrail’in saldırılarını derhal durdurması, anlaşma mekanizmasına dönmesi, işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi ve esirlerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere taahhütlerine bağlı kalması için azami baskı yapmalarını talep ediyoruz.”