Lübnan Başbakanı Selam'dan uluslararası topluma çağrı: İsrail’e baskı yapın

Lübnan Başbakanı Nevval Selam, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada İsrail ordusunun Meys el-Cebel, Kefr Tibnit ve Debbin beldelerini hedef alma tehditlerine karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu. Selam, “Özellikle de saldırıların durdurulması anlaşmasına destek olan ülkelerden İsrail’in saldırılarını derhal durdurması, anlaşma mekanizmasına dönmesi, işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi ve esirlerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere taahhütlerine bağlı kalması için azami baskı yapmalarını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye şehrine bağlı Meys el-Cebel, Kefr Tibnit ve Debbin beldelerindeki bazı noktalara saldırı tehdidinde bulunmuştu.
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.
Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.