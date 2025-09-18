Yeni Şafak
Lübnan Başbakanı Selam'dan uluslararası topluma çağrı: İsrail’e baskı yapın

18:3118/09/2025, Perşembe
AA
Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye şehri
Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye şehri

Lübnan Başbakanı Nevval Selam, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bazı beldeleri hedef alma tehditlerine tepki göstererek, uluslararası topluma
“İsrail’e baskı yapın”
çağrısında bulundu.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada,
“İsrail ordusunun Meys el-Cebel, Kefr Tibnit ve Debbin (Nebatiye şehri) beldelerini hedef alma tehditlerine ve buna bağlı olarak evlerin boşaltılması yönündeki acil uyarılara cevaben, karşılıklı saldırıların sona erdirilmesi sürecine bağlı olan Lübnan hükümetinin mekanizma toplantılarına katıldığını yinelemek isterim.”
dedi.
Selam,
“Bugünün meşru sorusu şudur: İsrail’in bu mekanizmalara bağlılığı nerede? Bu toplantıların 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanmasını ve saldırıların sona erdirilmesini sağlaması gerekirken, sindirme ve saldırı eylemlerine devam etmek nasıl makul olabilir?”
ifadelerini kullandı.
Uluslararası topluma müdahale çağrısında bulunan Selam,
“Özellikle de saldırıların durdurulması anlaşmasına destek olan ülkelerden (ABD ve Fransa) İsrail’in saldırılarını derhal durdurması, anlaşma mekanizmasına dönmesi, işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi ve esirlerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere taahhütlerine bağlı kalması için azami baskı yapmalarını talep ediyoruz.”
diye konuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye şehrine bağlı Meys el-Cebel, Kefr Tibnit ve Debbin beldelerindeki bazı noktalara saldırı tehdidinde bulunmuştu.


Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.



#hizbullah
#israil
#Lübnan
