Dünya Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü Nissanın eski yöneticisi ülkeye yasal yollarla girdi
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Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü: Nissan'ın eski yöneticisi ülkeye yasal yollarla girdi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nissan'ın eski yöneticisi Lübnan vatandaşı Ghosn'un başkent Beyrut'ta bulunduğuna dair haberler üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Haber Merkezi AA
Carlos Ghosn.
Carlos Ghosn.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı "Carlos Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini" açıkladı.

  • Açıklamada, Ghosn'un ülkeye yasal yollarla giriş yaptığı belirtilerek, hakkında yasal işlemi gerektirecek bir durum olmadığına dikkat çekildi.

Ghosn, daha önce yaptığı açıklamada, görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuştu.

Gelecek haftadan itibaren basın organlarıyla da iletişime geçebileceğini ifade eden Ghosn, "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım, kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.

Ghosn, görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla 2018'de görevden alınmış ve tutuklanmasının ardından Japonya'da birkaç aydır ev hapsinde tutuluyordu.

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Nissan ve Mitsubishi, Ghosn'un görevine son vermişti

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.

Nissan'ın yaklaşık 20 yıl boyunca üst düzey yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil sert yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda, Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun yöneticisi olmuştu.

Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım 2018'de Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti. Ghosn, Renault'daki görevinden ocak ayında istifa etmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım 2018'de son vermişti.

Mitsubishi Motors'tan 26 Kasım 2018'de yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin, yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.

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