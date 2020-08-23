Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu

Prens Selman'ın ölüm emrini verdiği istihbaratçı: Saad El Cebri neden hedefteydi?

Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürüldüğü günlerde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın hedefinde çok kritik bir isim daha vardı. Bu isim Suudi Arabistan'ın en mahrem sırlarını bilen ve içişleri bakanlığında 40 yıl görev almış Saad el Cebrî idi. Peki Saad Cebri neden Prens Muhammed bin Selman'ın hedefindeydi? Cinayet için görevlendirilen Kaplan Timi nasıl başarısız oldu? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı:

