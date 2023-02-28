Lübnan marketlerde lirayı terk edip dolara geçiyor

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam

, 3 yıldır yaşanan ekonomik krizle eş zamanlı olarak liranın dolar karşısındaki değer kaybı ve bu nedenle bazı marketlerde ürünlerin fahiş fiyatla satılmasını engellemek için aldıkları yeni karar hakkında bilgi verdi.