Lübnan’da İsrail için çalışan casusluk şebekesi çökertildi

Lübnan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail adına ülkede faaliyet gösteren casusluk şebekesinin çökertildiği aktarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasındaki bir kişi Cemaati İslami üyelerine yönelik suikastlar düzenlediğini itiraf etti.
Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden birinin daha önce Lübnan’daki Cemaati İslami üyelerine yönelik suikastlar düzenlediğini itiraf ettiği aktarıldı.
Operasyonun, Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından ülkenin farklı bölgelerinde yürütülen güvenlik ve teknik gözetleme faaliyetleri sonucunda gerçekleştirildiği kaydedildi.
Çok sayıda araç ve ekipman ele geçirildi
Baskınlardan birine Lübnan Ordusu ve İstihbarat Müdürlüğü’nün de katıldığı, çok sayıda araç ve ekipmanın ele geçirildiği bildirilirken, operasyonun yeri ise açıklanmadı.
Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında Brezilya vatandaşı bir Lübnanlı, bir Filistinli ve iki Lübnanlı bulunduğu duyuruldu.
Operasyona ilişkin ayrıntıların, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
1964’te Lübnan’da Şeyh Faysal Mevlevi ve Fethi Yeken tarafından kurulan Cemaati İslami, Müslüman Kardeşler’e (İhvan) bağlı siyasi güçlerden biri olarak biliniyor.