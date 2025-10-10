Yeni Şafak
Lübnan’da İsrail için çalışan casusluk şebekesi çökertildi

20:5710/10/2025, Cuma
AA
Lübnan'daki casusluk şebekesi

Lübnan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail adına ülkede faaliyet gösteren casusluk şebekesinin çökertildiği aktarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasındaki bir kişi Cemaati İslami üyelerine yönelik suikastlar düzenlediğini itiraf etti.

Lübnan’da İsrail adına faaliyet gösteren ve
“terör eylemleri”
hazırlığında olduğu belirtilen bir şebekenin çökertildiği, bazı üyelerinin gözaltına alındığı bildirildi.
Lübnan Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,
“Casusluk şebekeleriyle mücadele kapsamında, Lübnan içinde bombalama ve suikastlar da dahil olmak üzere terör eylemlerine hazırlanan ve İsrail için çalışan bir şebekeyi çökertmeyi başardık.”
ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden birinin daha önce Lübnan’daki Cemaati İslami üyelerine yönelik suikastlar düzenlediğini itiraf ettiği aktarıldı.

Operasyonun, Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından ülkenin farklı bölgelerinde yürütülen güvenlik ve teknik gözetleme faaliyetleri sonucunda gerçekleştirildiği kaydedildi.


Çok sayıda araç ve ekipman ele geçirildi

Baskınlardan birine Lübnan Ordusu ve İstihbarat Müdürlüğü’nün de katıldığı, çok sayıda araç ve ekipmanın ele geçirildiği bildirilirken, operasyonun yeri ise açıklanmadı.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında Brezilya vatandaşı bir Lübnanlı, bir Filistinli ve iki Lübnanlı bulunduğu duyuruldu.

Operasyona ilişkin ayrıntıların, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

1964’te Lübnan’da Şeyh Faysal Mevlevi ve Fethi Yeken tarafından kurulan Cemaati İslami, Müslüman Kardeşler’e (İhvan) bağlı siyasi güçlerden biri olarak biliniyor.

Cemaatin askeri kanadı
“Fecr Güçleri”
, 8 Ekim 2023’te İsrail ordusuna karşı Lübnan’ın güney sınırında Hizbullah tarafından başlatılan
“Gazze Destek Cephesinde”
etkin rol oynamıştı.


