Lübnan’daki Mehmetçik değişmeyecek

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nde (UNIFIL) yer alan Türk askeri teyakkuz halinde.
Türkiye, BM tarafından icra edilen UNIFIL Deniz Harekatı’na en yüksek oranda kuvvet katkısında bulunan ülkelerden biri. TBMM Genel Kurulu, 2023 yılında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etmişti. Gelinen süreçte 31 Ekim’de Lübnan’daki görev süresi dolacak olan Türk askerinin yer değiştirmeleri geçtiğimiz günlerde TSK’ya bildirildi. Ancak başlayan İsrail saldırıları üzerine Lübnan’a yeni asker gönderilmesi iptal edildi. Barış Gücü görevine uzun zamandır bölgede bulunan tecrübeli askerlerle devam edileceği öğrenildi. Türk askerinin Lübnan’daki görev süresinin uzatılması konusunun yeniden Meclis gündemine getirilmesi gündemde.