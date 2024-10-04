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Lübnan’daki Mehmetçik değişmeyecek

Lübnan’daki Mehmetçik değişmeyecek

Burak Doğan
04:004/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nde (UNIFIL) yer alan Türk askeri teyakkuz halinde.

Türkiye, BM tarafından icra edilen UNIFIL Deniz Harekatı’na en yüksek oranda kuvvet katkısında bulunan ülkelerden biri. TBMM Genel Kurulu, 2023 yılında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etmişti. Gelinen süreçte 31 Ekim’de Lübnan’daki görev süresi dolacak olan Türk askerinin yer değiştirmeleri geçtiğimiz günlerde TSK’ya bildirildi. Ancak başlayan İsrail saldırıları üzerine Lübnan’a yeni asker gönderilmesi iptal edildi. Barış Gücü görevine uzun zamandır bölgede bulunan tecrübeli askerlerle devam edileceği öğrenildi. Türk askerinin Lübnan’daki görev süresinin uzatılması konusunun yeniden Meclis gündemine getirilmesi gündemde.



Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, Lübnan, İran, İsrail...

ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan ve Ortadoğu’daki askeri güçleri değerlendiren araştırma güncellendi. 2024 yılı verilerine göre, Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü orduları sıralamasında önemli bir konuma sahip. Kara, hava ve deniz kuvvetlerindeki geniş kapasitesi ile Türkiye, yalnızca Ortadoğu’da değil, Avrupa ve Asya'da da dikkate değer bir askeri güç olarak öne çıkıyor. Ortadoğu’daki diğer güçlü askeri kuvvetler arasında Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor. Bu ülkeler, özellikle savunma harcamalarına yaptıkları büyük yatırımlar, modern askeri teçhizat alımları ve bölgesel güvenlik politikalarıyla dikkat çekiyorlar.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib’den çarpıcı açıklama: Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce kabul etmişti

Terör devleti İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve çevresini yakıp yıkmaya devam ediyor. Beyrut'un banliyösü Dahiye'de düzenlenen hava saldırıları sonucu dört büyük patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgede gerilim tırmanırken Beyrut’ta can kayıpları her geçen gün artıyor. Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ABD basınına yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Buhabib, Hizbullah lideri Hasna Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmeden birkaç gün önce 21 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini söyledi. Tamamen ateşkesin kabul edildiğini aktaran Buhabib, “Tamamen anlaşmıştık. Lübnan, Hizbullah'a danışarak ateşkesi kabul etti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri Hizbullah'a danıştı ve biz de durumu Amerikalılara ve Fransızlara bildirdik” ifadelerini kullandı.



#lübnan
#tsk
#birleşmiş milletler

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Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, Lübnan, İran, İsrail...