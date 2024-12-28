Lübnan'dan Humus'a milis taşınıyor

Suriye’nin bazı bölgelerinde yaşanan karışıklıkların İran İstihbaratı tarafından kurgulandığı iddia edildi. İran’ın Suriye’de yeni bir düzenin kurulmasına engel olmak amacıyla Lübnan’dan Humus üzerine milis takviyesi yaptığı öne sürüldü. Bu grupların özellikle Tartus, Lazkiye, Humus, Hama ve Şam’ın bazı kesimlerde organize hareket ettiği belirtildi. Kışkırtmalar için İran İstihbaratı’nın özel olarak Lübnan’dan Humus’a milis gönderdiğini belirten yerel kaynaklar, yakalanan milislerin üstlerinden Lübnan kimliği çıktığı bilgisini verdi. Milisler bölgede karışıklık çıkarıp istikrarsızlık amaçlıyor. Askeri operasyonlarla bu oluşumların önüne geçiliyor.