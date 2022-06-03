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Luhanks da düşmek üzere

Rusya-Ukrayna savaşında hedefini Donbas’a yönelten Rus güçleri, bölgenin en kritik şehri Severodonetsk’i ele geçirdi.

Ukrayna ordusunun bölgeden çekildiği belirtilirken, son kale Lysychansk'ın düşmesiyle Rus güçleri Luhansk’ta hakimiyet sağlamış olacak. Bölgedeki durumu 'çok zor' şeklinde tarif eden Zelenski, ağır kayıplar verdiklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Luhanks da düşmek üzere
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24 Şubat’ta başlayan savaşta ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya tüm çabalarına rağmen kenti ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas bölgesine çevirmişti. Ayrılıkçıların sözde bağımsızlık ilan ettiği Luhansk’da çatışmalar yoğunlaşırken, Rus taarruzuna karşı var gücüyle direnen Ukrayna adına cepheden kötü haber geldi. Bölgenin en yoğun nüfuslu kenti olan ve günlerdir yoğun Rus saldırısına maruz kalan Severodonetsk şehri düştü. Ukrayna ordusunun geri çekildiği kaydedilirken, son kale Lysychansk’ın düşmesi halinde Rus güçleri Luhansk’ta hakimiyet sağlamış olacak.

SON KALE LYSYCHANSK

  • Rus güçleri, Luhansk bölgesinin önemli sanayi kentleri Severodonetsk ve Lysychansk’ı kuşatmış ve bu kentlere doğru taarruza geçmişti. Luhansk Bölge Valisi Serhiy Haidai yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 80’inin Rus kuvvetleri tarafından kontrol edilen şehirde büyük kayıplar verdikten sonra geri çekildiğini söyledi. Geriye çekilen birliklerin son kale olarak ifade edilen Lysychansk’ta savunma pozisyonu aldığı belirtiliyor. Eğer Rusya Severodonetsk’in ardından Lysychansk’ı da ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

HER GÜN 100 ASKER ÖLÜYOR

Konuya ilişkin Amerikan Newsmax haber sitesine açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bölgedeki durumu ‘çok zor’ şeklinde tarif etti. Askeri kaybı ilk defa bu kadar net bir dille ifade eden Devlet Başkanı, “Ukrayna’nın doğusundaki durum çok zor. Her gün 60 ila 100 asker kaybediyoruz ve çatışmalarda 500 kadar yaralı veriyoruz’ sözleri ile durumun vahametini gözler önüne serdi.

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