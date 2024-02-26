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Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Macaristan Ulusal Meclisinde düzenlenen parlamento oturumu sona erdi. Oylama sonucunda Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini resmen onayladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ''İsveç 32. NATO müttefiki olacak. İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacak'' ifadelerini kullandı.

18:50 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:26 - 26/02/2024 Pazartesi
Macaristan Parlamentosu
Macaristan Parlamentosu

Macaristan Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin oylama yapıldı.


İsveç'in NATO'ya üyeliği için 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 6 milletvekili ise "hayır" oyu verdi.


Böylece Macar Meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamış oldu. İsveç yönetimi, Macaristan'ın onayıyla NATO'ya üye bütün ülkelerin onayını almış oldu.


İsveç 32. müttefik olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan'ın İsveç'in NATO'ya katılıma onayı ile ilgili bulunduğu açıklamalarda, ''İsveç 32. NATO müttefiki olacak. İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacak'' ifadelerini kullandı.



#Macaristan
#NATO
#İsveç
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