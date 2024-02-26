Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

İsveç'in NATO'ya üyeliği için 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 6 milletvekili ise "hayır" oyu verdi.

Böylece Macar Meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamış oldu. İsveç yönetimi, Macaristan'ın onayıyla NATO'ya üye bütün ülkelerin onayını almış oldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan'ın İsveç'in NATO'ya katılıma onayı ile ilgili bulunduğu açıklamalarda, ''İsveç 32. NATO müttefiki olacak. İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacak'' ifadelerini kullandı.