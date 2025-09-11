Macaristan Ukrayna'nın olası AB üyeliğini eleştirdi: Savaş riski taşıyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) olası üyeliğinin Birliği savaşa sürükleme riski taşıdığını belirtti.

Szijjarto, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka ile başkent Budapeşte'de bir araya geldiğini bildirdi.

Ukrayna dahil tüm komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini aktaran Szijjarto, şu anda Ukrayna ile ilişkilerin iyi olmadığını, bunda da "sorumluluğun tamamen Kiev'e ait" olduğunu ifade etti.

Szijjarto, "Ukrayna'daki azınlığın ana dilini kullanma hakkını elinden alan Macaristan değildir. Ukrayna'nın enerji güvenliğini tehlikeye atan Macaristan değildir. Onları, iradeleri dışında bir savaşa sürüklemeye çalışan Macaristan değildir." ifadelerini kullandı.

Yine de güven oluşturan olumlu adımları desteklediklerini vurgulayan Szijjarto, ancak 2015'ten bu yana Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesinde yaşayan Macar azınlığın ana dillerini kullanma haklarından mahrum bırakıldığını kaydetti.

Szijjarto, Ukrayna'yı, 2015 öncesinde var olan tüm haklarını bu azınlığa iade etmeye ve Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan Drujba boru hattına yönelik saldırıları durdurmaya çağırdıklarını aktardı.

Ukrayna'nın olası AB üyeliğinin, Macaristan'ın ekonomik ve güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu ifade eden Szijjarto, AB ile Ukrayna arasında stratejik bir ortaklığın daha gerçekçi olduğunu belirtti.

Szijjarto, "Üyelik, AB'yi savaşa sürükleme tehlikesi de dahil olmak üzere kabul edilemez riskler getirecektir." değerlendirmesini yaptı

Ukrayna ile iyi ilişkilere açık olduklarına işaret eden Szijjarto, ancak ulusal çıkarlarından vazgeçmeyeceklerinin ve Macaristan-Ukrayna ilişkilerinin geleceğinin tamamen Kiev'e bağlı olduğunun altını çizdi.



